Выпуск Aurus Komendant ценой от 33,7 млн руб. начался в Елабуге

На заводе Aurus в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан) стартовало серийное производство люксовых внедорожников Aurus Komendant, сообщает 28 ноября компания.
Автомобиль выпускается из комплектующих, большая часть которых (в том числе все основные узлы) поставляется российскими производителями, доля отечественных поставщиков составляет
Komendant — полноприводный внедорожник с силовой электроустановкой, двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 л. с. и объемом 4,4 литра, с дорожным просветом до 260 мм. Стальной кузов выполнен с возможностью бронирования. Это вторая модель в люксовой линейке Aurus. Первая (седан Senat) выпускается с мая 2021 года. Дилеры принимают предварительные заказы на Komendant с сентября, его минимальная цена — 33,7 млн рублей. Как уже писала «Фонтанка», в Петербурге планируется открыть галерею бренда.