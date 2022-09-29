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    Предлагаем сесть. Стала известна стартовая цена российского кроссовера Aurus Komendant

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    Презентация российского кроссовера Aurus Komendant состоялась в столичном Музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ 29 сентября. Третья модель от Aurus запомнилась посетителям необычным цветом и ценой. Начальная озвученная стоимость автомобиля — 33,7 млн рублей, продажи начнутся уже в первом квартале 2023 года.

    «В этом году на заводе в Республике Татарстан будет произведена первая серия автомобилей, которые будут предназначены для испытаний и не пойдут в продажу. В начале следующего года — в первом квартале начнутся коммерческие продажи»,— сказал гендиректор бренда Николай Ходасевич во время презентации внедорожника.

    Он также отметил, что галерея бренда скоро откроется в Петербурге.

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