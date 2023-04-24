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    Ремонт дороги добавит пробок в Шушарах: до начала июня ограничат проезд по Витебскому

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    Дорожные работы и прокладка коммуникаций с 25–26 апреля изменят схему движения транспорта в четырех районах Петербурга. Новые ограничения ждут Петроградский, Пушкинский, Невский и Калининский районы, сообщает 24 апреля пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

    С 25 апреля по 9 июня ограничат проезд по Витебскому проспекту от Пушкинской улицы до Петербургского шоссе в Шушарах. Там будут ремонтировать дорожное покрытие. Объехать участок можно будет по КАД, Пулковскому и Петербургскому шоссе, Витебскому проспекту, Кузьминскому, Усть-Славянскому и Волхонскому шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Петроградской стороне с 26 по 29 апреля будет ограничено движение по улице Чапаева у Пинского переулка. Там будут прокладывать инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Калининском районе из-за ремонта дороги с 26 апреля по 5 мая ограничат проезд по улице Софьи Ковалевской от проспекта Науки до Северного проспекта. Сами работы продлятся месяц — с 26 апреля по 25 мая.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Невском районе с 26 по 30 апреля будет ограничено движение у дома 40 улице Грибакиных. Там стартует пятый этап строительства газопровода.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаРемонт дорог
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