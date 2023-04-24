Ремонт дороги добавит пробок в Шушарах: до начала июня ограничат проезд по Витебскому

Дорожные работы и прокладка коммуникаций с 25–26 апреля изменят схему движения транспорта в четырех районах Петербурга. Новые ограничения ждут Петроградский, Пушкинский, Невский и Калининский районы, сообщает 24 апреля пресс-служба государственной административно-технической инспекции.
С 25 апреля по 9 июня ограничат проезд по Витебскому проспекту от Пушкинской улицы до Петербургского шоссе в Шушарах. Там будут ремонтировать дорожное покрытие. Объехать участок можно будет по КАД, Пулковскому и Петербургскому шоссе, Витебскому проспекту, Кузьминскому, Усть-Славянскому и Волхонскому шоссе.
На Петроградской стороне с 26 по 29 апреля будет ограничено движение по улице Чапаева у Пинского переулка. Там будут прокладывать инженерные сети.
В Калининском районе из-за ремонта дороги с 26 апреля по 5 мая ограничат проезд по улице Софьи Ковалевской от проспекта Науки до Северного проспекта. Сами работы продлятся месяц — с 26 апреля по 25 мая.
В Невском районе с 26 по 30 апреля будет ограничено движение у дома 40 улице Грибакиных. Там стартует пятый этап строительства газопровода.