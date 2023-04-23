Посольство России в Саудовской Аравии рассказало подробности пропажи судна с капитаном из Петербурга

Посольство России в Саудовской Аравии уточнило обстоятельства пропажи прогулочной яхты 30 minutes в Красном море. Официальная информация была опубликована в официальном канале дипмиссии вечером 23 апреля.
По данным дипломатов, судно шло по маршруту Порт Саид - Суэц - Хургада - Джидда - Джизан - Джибути. Последний раз экипаж, состоящий из трех россиян с капитаном-петербуржцем во главе видели 17 апреля. Тогда яхта выходила из порта Джизан – у 30 minutes там была дозаправка.
После яхта встала на якорь у острова Румейн. Связь с ней пропала 19 апреля.
Российское посольство держит связь с МИД Саудовской Аравии, Пограничной службой и Службой береговой охраны.
По данным местных правоохранительных органов, в месте исчезновения яхты в поисках участвуют все свободные суда.
О пропаже прогулочного судна с российским экипажем стало известно 23 апреля. Жена капитана сообщила «Фонтанке»: местные власти полагают, что яхту похитили пираты.