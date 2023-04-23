Евросоюз готовит новые санкции, в Забайкалье отменили салют в честь Дня Победы: новости СВО за 23 апреля

Евросоюз планирует ввести новые санкции против РФ Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 апреля 2023 года.



Введение запрета на транзит товаров через РФ Евросоюз хочет ввести запрет на транзит ряда товаров через территорию России. Это планируется сделать в рамках нового пакета антироссийских санкций. Он станет одиннадцатым по счету. — Запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, в том числе на несколько типов транспортных средств, но, по словам людей, знакомых с предложениями, запрет на транзит через территорию России будет распространяться не на все товары, — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Медведев пригрозил завершением зерновой сделки Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о запрете экспорта угрозами. — Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются, — написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Скандал вокруг российских журналистов США не выдали визы российским журналистам для полета с Сергеем Лавровым на Совбез ООН. Это событие вызвало бурную реакцию в России.

— Страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила, сделала глупость, — заявил Лавров, добавив, что РФ этого «не забудет, не простит». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение «возмутительным, абсолютно неприемлемым приемом». Власти Забайкальского края отменили салют на День Победы — В этом году в Чите на День Победы не будет праздничного фейерверка — средства, предусмотренные на него, направят на нужды СВО, — сообщили в пресс-службе правительства региона.



При этом военный салют сохранится — им завершатся все праздничные мероприятия 9 мая, передают наши коллеги из CHITA.RU.