В Петербург приедет Владимир Путин. Визит пройдет в ближайшие дни

Президент России Владимир Путин примет участие в Совете законодателей, который пройдет в Петербурге 27 апреля. Об этом 24 апреля сообщает РИА Новости.



Традиционное мероприятие пройдет в День парламентаризма. В прошлом году Совет законодателей также проходил 27 апреля.

Тогда участники обсуждали план развития экономики страны в условиях санкций. Еще одним вопросом были меры по обеспечению финансовой устойчивости регионов. Председательствовали спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Год назад президент России также принимал участие в Совете законодателей. Владимир Путин традиционно присутствует на мероприятии.