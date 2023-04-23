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    В Петербург приедет Владимир Путин. Визит пройдет в ближайшие дни

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    Президент России Владимир Путин примет участие в Совете законодателей, который пройдет в Петербурге 27 апреля. Об этом 24 апреля сообщает РИА Новости.

    Традиционное мероприятие пройдет в День парламентаризма. В прошлом году Совет законодателей также проходил 27 апреля.

    Тогда участники обсуждали план развития экономики страны в условиях санкций. Еще одним вопросом были меры по обеспечению финансовой устойчивости регионов. Председательствовали спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

    Год назад президент России также принимал участие в Совете законодателей. Владимир Путин традиционно присутствует на мероприятии.

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    Владимир Путин
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    Комментарии 27

    Dim2223 Апр 2023 в 19:28
    не надо
    +3−0
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