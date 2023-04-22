Электроника или экипаж? Что говорят военные летчики про бомбу, которую уронили на Белгород

Фото: Павел Колядин/ТАСС Поделиться Поделиться





В Белгороде из эвакуированного жилого квартала вывезли авиабомбу. За несколько дней до этого в двух шагах отсюда упала другая бомба, и она как раз взорвалась, не дожидаясь саперов. Тогда чудом обошлось без человеческих жертв, а Минобороны сообщило, что это нештатный сход боеприпаса с российского бомбардировщика. Проще говоря, бомбу уронили на Белгород, после чего и начались разговоры, что она была не единственной.





«Электроника работает, она и подводит»



«Фонтанка» спросила заслуженного военного летчика России, генерал-майора в отставке Владимира Попова, что это такое — уронить бомбу с самолета.





— Владимир Александрович, мы Вам звоним все время по таким случаям… В прошлый раз про Ейск говорили, теперь вот про Белгород. Скажите, такой сход снаряда — насколько это редкая история?



— Это случай достаточно редкий, когда обрывается подвесной бак с пилонов или уходит самостоятельно бомба. Я за свою службу знаю 2 таких случая. Один бак ушел у меня в эскадрилье. Он выработанный был и почему-то… Они же симметрично висят на полукрыле левом и правом. А у нас получилось так, что у товарища моего сошел один только бак… У нас, скорее всего, сработали токи Фуко, которые возникают в цепях по разным причинам. У него один бак сошел, упал в озеро, там огромный пруд был, безопасно все, хотя на берегу были здания, но это далеко, в километре. Как нам доложили потом уже, скорее всего прошло замыкание в цепи за счет влаги. Накопление влаги за счет абсорбции, кода туман или что-то. Очень редко такое, но бывает, вот случилось.



А второй случай — это сброс бомбы.



— То есть сработал сигнал на сброс или она просто сама собой сошла?





— Нет, она отцепилась. Может быть, тут тоже вероятность большая — есть ключ, когда взводишь этот БД («бомбовый держатель — прим.), один из дублирующих механизмов, не только электрический, но и механический. Его взводят, и ключ — сантиметров 25–30… Там видно, когда сигнализатор поднимается, но эти щелчки услышать… Когда нам потом разъясняли все вооруженцы с КБ, вот они говорят — должен быть щелчок. Ну представьте себе, услышать щелчок, когда двигатели на аэродроме работают. Конечно, это было наивно слушать такие вещи от конструкторов авиационных. [И ключ] что-то там не сработал, они потом доказывали. Может быть, выработка какая-то была этой ножки, которая фиксирует.



Этот замок работает еще и для страховки на земле от того, чтобы импульс какой-то не прошел случайно. И вот он был недовзведен. Это случай, я говорю — за всю жизнь, 40 лет службы у меня 2 таких было. И которые я слышал еще по нашим документам (когда что-то случается, нас же оповещают) — тоже, может быть, еще один или два таких.



— А после этого что происходит, какая процедура?



— Если это учебно-тренировочные полеты, запрещают их проводить, пока не разберемся с этим применением оружия. Там же, кроме бомб, есть подвеска ракет «воздух-земля», неуправляемых ракет, управляемых ракет, пушками работать — это все разрешается, кроме подвески этих бомб.



— На конкретном самолете?



— На серии самолетов. Завод выпускает серийно, 12 или 20 машин выпустил за год — вот на этой серии. Остальные работают, просто внимательно проводят подготовку… Занятия проводим, рассказываем людям, чтобы внимание обратили, остальные работают. Но в боевых условиях, как сейчас, безусловно, только этот самолет отстранят от полетов. Надо проводить эксперименты, надо исследования проводить, электрические цепи проверить, механические сигнализаторы — многократно, не раз.



— И механический спуск там в любом случае не основной…



— Конечно, механический дублирует на случай земли… Рычаг найти или тросик, за который дернуть еще раз в воздухе, как было когда-то — такого нет, Великая Отечественная война давно закончилась, самолеты другого класса совершенно. Электроника работает, и вот она подводит.



— А вам кажется, этот случай может стать аргументом для того, чтобы прекратить полеты с полным боекомплектом над городами?



— Над городами мы вообще ограничивали всегда полеты. Когда прокладывали маршруты, только при острой необходимости, когда взлет идет самолета, и отвернуть невозможно по курсу взлета или посадки — тогда только мы пролетали над населенным пунктами. В других случаях нам это не запрещали, но не рекомендовано было.



— Но это во время учебно-тренировочных полетов?



— Да, в боевых условиях мы стараемся не выходить на города, потому что их охраняют хорошо системы и средства ПВО, это нецелесообразно, если нет сопутствующей задачи, допустим, разведку провести.



— Нет, я сейчас имею в виду над своими городами…



— То же самое над своими. Зачем беспокоить звуковым ударом? Когда проходишь, реактивный двигатель ревет, а там не один самолет, а десятки… Тем более ночью. Почему они пролетали в том районе, я вам сказать, честно говоря не могу, потому что там я не летал с ними, не работал. Если бы какой-то другой район…



— В сетях обсуждают, что это явно бетонобойная авиабомба, потому что первая взорвалась уже на глубине, под землей….



— У нас на задержку [может работать] любая бомба, ФАБ-500, допустим, ФАБ-250 или ОФАБ. Мы можем ставить на мгновенный взрыв, на дистанционный (даже не долетая до земли может взорваться), а можно уйти под землю на метр, два и три по задержке взрывания.







«Это как раз время подготовки…»





Заслуженный венный летчик России полковник Геннадий Бакулин, напротив, рассказал, что сход бомб или баков с самолетов во время учебно-тренировочных полетов — не исключительная вещь.



— Я анализировал этот случай. Это произошло над Белгородом, бомба планирующая, то есть она сбрасывается с большой высоты, на дальность она может и 40, и 50 км долететь. Белгород недалеко от границы с Украиной. Не знаю, какая цель была у этого экипажа. [Возможно] какая-то цель не так далеко от границы. Во время пролета над Белгородом они были на большой высоте. Если [цель] недалеко от границы — это как раз время подготовки для применения бортового оружия. А что получилось? Или неправильно экипаж сработал или какие-то технические детали, которые были на земле до полета.



Такие случаев было много. Сбрасывали и подвесные баки, и боеприпасы, за мою летную жизнь (53 года службы — прим.) очень было много, в том числе и со мной. Служил в Забайкалье, еще летали на МИГ-17 на УтИ МиГ-15. Ночью только сел, зарулил на стоянку, у меня двух подвесных баков нет. Что случилось? Ну, написали на меня предпосылку и так далее. Буквально через несколько дней та же спарка летит с другими летчиками, высокопрофессиональные летчики были. И у них перед третьим разворотом — выпускают шасси, и оба подвесных бака слетают. Стали разбираться, нашли какую-то техническую… И после этого спарка не летала даже.



— Но это именно с баками.



— Да, сразу не могу вспомнить [с боекомплектом], но знаю, что было очень много случаев, когда из-за неправильной работы экипажа бомбы или что-то другое срывалось… Это чистая техническая ошибка экипажа.



— Но если по вашей логике, то получается не «уронили», а «промахнулись»?



— Нет, нет. Они не сбрасывали ничего, они только включали, чтобы далее прицельно сбросить по цели.



— Могут закрыть полеты с боекомплектом над городами из-за этого?



— Ну подождите, у нас же есть законодательство. Допустим, над Москвой у нас военные самолеты не летают, особенно с вооружением. Есть запретные зоны, мы не можем летать над АЭС, и другие запретные зоны.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

