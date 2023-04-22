    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, ю-з

    759мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.49eur89.35

    В Белгороде из-за авиабомбы эвакуируют более трех тысяч человек. Ее нашли недалеко от места, куда ранее уронили другую

    44810
    69 комментариев

    Эвакуация жителей 17 домов по улицам Шаландина и Губкина, а также проспекту Ватутина началась в Белгороде 22 апреля. Недалеко от места, где ранее взорвался сошедший с российского самолета боеприпас, сапёры нашли авиабомбу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

    На время работы взрывотехников Министерства обороны, которые вывезут бомбу на полигон, свои дома придется покинуть жителям домов в радиусе 200 метров от места обнаружения, добавил губернатор.

    По предварительным данным, это более трех тысяч человек. Для обеспечения безопасности людей вывезут в пункты временного размещения, где обеспечат водой и горячим питанием.

    Все дома, из которых эвакуируют жителей, будут находиться под охраной полиции.

    20 апреля из российского самолёта Су-34, летевшего над Белгородом, выпал авиационный боеприпас. В Минобороны назвали это «нештатным сходом» и добавили, что проводится расследование. Разрушено дорожное полотно (появилась воронка) и четыре квартиры в доме на улице Шаландина, который позже решили расселить. Пострадали три человека.

    Местные СМИ писали, что перед взрывом жители услышали сильный гул в небе, а после почувствовали толчки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АвиабомбаБелгородВзрыв в Белгороде
    ЛАЙК1
    СМЕХ34
    УДИВЛЕНИЕ15
    ГНЕВ47
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 69

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    69
    close