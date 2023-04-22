В Белгороде из-за авиабомбы эвакуируют более трех тысяч человек. Ее нашли недалеко от места, куда ранее уронили другую

Эвакуация жителей 17 домов по улицам Шаландина и Губкина, а также проспекту Ватутина началась в Белгороде 22 апреля. Недалеко от места, где ранее взорвался сошедший с российского самолета боеприпас, сапёры нашли авиабомбу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

На время работы взрывотехников Министерства обороны, которые вывезут бомбу на полигон, свои дома придется покинуть жителям домов в радиусе 200 метров от места обнаружения, добавил губернатор.

