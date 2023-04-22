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    В Белгороде вывезли на полигон неразорвавшуюся авиабомбу. Людей начали возвращать в квартиры

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    Взрывотехники извлекли авиабомбу в Белгороде и вывезли для утилизации на полигон. Об этом сообщил 22 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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    Людей начнут постепенно возвращать в квартиры, добавил Гладков. Ранее в МЧС заявили, что боеприпас, по оценке экспертов, был невзрывоопасен.

    Утром в субботу понервничать пришлось жителям 17 домов на улицах Шаландина и Губкина, а также на проспекте Ватутина. Сапёры обнаружили авиабомбу неподалеку от места, где ранее взорвался сошедший с российского самолета боеприпас. В городе объявили чрезвычайную ситуацию и начали эвакуацию более трех тысяч человек, проживающих в радиусе 200 метров от опасной находки.

    Телеграм-канал Baza утверждает, что речь идет о мощной авиабомбе ФАБ-500.

    Фото: Белгород № 1

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