В Белгороде вывезли на полигон неразорвавшуюся авиабомбу. Людей начали возвращать в квартиры

Взрывотехники извлекли авиабомбу в Белгороде и вывезли для утилизации на полигон. Об этом сообщил 22 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Людей начнут постепенно возвращать в квартиры, добавил Гладков. Ранее в МЧС заявили, что боеприпас, по оценке экспертов, был невзрывоопасен.
Утром в субботу понервничать пришлось жителям 17 домов на улицах Шаландина и Губкина, а также на проспекте Ватутина. Сапёры обнаружили авиабомбу неподалеку от места, где ранее взорвался сошедший с российского самолета боеприпас. В городе объявили чрезвычайную ситуацию и начали эвакуацию более трех тысяч человек, проживающих в радиусе 200 метров от опасной находки.
Телеграм-канал Baza утверждает, что речь идет о мощной авиабомбе ФАБ-500.