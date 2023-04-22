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    Посмотрите, что происходит в Белгороде, где нашли неразорвавшуюся авиабомбу

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    В Белгороде продолжается эвакуация жителей 17 домов на улицах Шаландина и Губкина, а также на проспекте Ватутина. Вывозят не только людей, но и автомобили, владельцы которых не могут их переставить сами.

    Ранее саперы нашли неразорвавшуюся авиабомбу недалеко от места, где взорвался сошедший с российского самолета боеприпас. Видеозаписи с места ЧП публикует телеграм-канал «Белгород № 1».

    Белгород № 1

    В эвакуации участвуют сотрудники полиции и силы теробороны. Мэр Белгорода Валентин Демидов в комментарии журналистам сообщил, что людям предложат с документами и вещами первой необходимости переждать в пунктах эвакуации или временно переехать к родственникам на собственных автомобилях. Проводится поквартирный обход, чтобы убедиться, что все жители покинули свои дома. Машины вывезут к киноцентру «Русич».

    Белгород № 1

    Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в городе объявлена чрезвычайная ситуация. Эвакуируют более трех тысяч человек, которые проживают в радиусе 200 метров от найденного боеприпаса. Далее его вывезут для утилизации на полигон.

    Телеграм-канал Baza утверждает, что речь идет о мощной авиабомбе ФАБ-500, которую якобы нашли на глубине 7 метров.

    МЧС заявило, что найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, невзрывоопасен, добавляет РИА Новости.

    20 апреля из российского самолёта Су-34, летевшего над Белгородом, выпал авиационный боеприпас. В Минобороны назвали это «нештатным сходом» и добавили, что проводится расследование. Разрушено дорожное полотно (появилась воронка) и четыре квартиры в доме на улице Шаландина, который позже решили расселить. Пострадали три человека.

    Местные СМИ писали, что перед взрывом жители услышали сильный гул в небе, а после почувствовали толчки.

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