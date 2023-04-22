Посмотрите, что происходит в Белгороде, где нашли неразорвавшуюся авиабомбу

В Белгороде продолжается эвакуация жителей 17 домов на улицах Шаландина и Губкина, а также на проспекте Ватутина. Вывозят не только людей, но и автомобили, владельцы которых не могут их переставить сами. Ранее саперы нашли неразорвавшуюся авиабомбу недалеко от места, где взорвался сошедший с российского самолета боеприпас. Видеозаписи с места ЧП публикует телеграм-канал «Белгород № 1».

В эвакуации участвуют сотрудники полиции и силы теробороны. Мэр Белгорода Валентин Демидов в комментарии журналистам сообщил, что людям предложат с документами и вещами первой необходимости переждать в пунктах эвакуации или временно переехать к родственникам на собственных автомобилях. Проводится поквартирный обход, чтобы убедиться, что все жители покинули свои дома. Машины вывезут к киноцентру «Русич».