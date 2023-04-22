Посмотрите, что происходит в Белгороде, где нашли неразорвавшуюся авиабомбу

В Белгороде продолжается эвакуация жителей 17 домов на улицах Шаландина и Губкина, а также на проспекте Ватутина. Вывозят не только людей, но и автомобили, владельцы которых не могут их переставить сами.
Ранее саперы нашли неразорвавшуюся авиабомбу недалеко от места, где взорвался сошедший с российского самолета боеприпас. Видеозаписи с места ЧП публикует телеграм-канал «Белгород № 1».
В эвакуации участвуют сотрудники полиции и силы теробороны. Мэр Белгорода Валентин Демидов в комментарии журналистам сообщил, что людям предложат с документами и вещами первой необходимости переждать в пунктах эвакуации или временно переехать к родственникам на собственных автомобилях. Проводится поквартирный обход, чтобы убедиться, что все жители покинули свои дома. Машины вывезут к киноцентру «Русич».
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в городе объявлена чрезвычайная ситуация. Эвакуируют более трех тысяч человек, которые проживают в радиусе 200 метров от найденного боеприпаса. Далее его вывезут для утилизации на полигон.
Телеграм-канал Baza утверждает, что речь идет о мощной авиабомбе ФАБ-500, которую якобы нашли на глубине 7 метров.
МЧС заявило, что найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, невзрывоопасен, добавляет РИА Новости.