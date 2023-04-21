    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    765мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.62eur89.46

    Почему обидно — рассказал главный синоптик Петербурга. Надежды оказались «подмочены»

    4105
    6 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    О редкой особенности нынешней погоды рассказывает в своём телеграм-канале 21 апреля главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Это отсутствие осадков. Правда, вчера дождь всё-таки был.

    «Обидно, конечно, но вчерашний дождь, который, можно сказать, и не дождь, а, как мы даем в прогнозах, «без существенных осадков», испортил нам весь длинный период сухих дней в Санкт-Петербурге. Осадки в течение 10–15 минут с количеством 0,0–0,3 мм — это такая мелочь, но они накрыли почти весь город и вошли в архивы истории осадков», — пишет Колесов.

    Таким образом, вчерашний дождь прервал долгую серию сухих дней. Их получилось всего 15. Это только четвертое значение за время наблюдений, в XIX и XX веках в апреле были сухие периоды в 16 и 17 дней. Правда, такого продолжительного сухого периода не было с 1965 года, когда Ленинград оставался без осадков 22 дня.

    «Был еще очень сухой период в 2019 году, но в середине него стоит это коварное значение следов дождя 0,0 мм, поэтому его в анализ сухих периодов не беру», — добавляет синоптик.

    В ближайшие дни сильных дождей не ожидается. «Существенные осадки» возможны лишь в середине следующей недели и, скорее всего, с похолоданием.

    «Так что был шанс приблизиться к рекордному сухому периоду, но не получилось», — резюмирует Колесов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПогода веснойДождь
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close