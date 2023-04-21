Почему обидно — рассказал главный синоптик Петербурга. Надежды оказались «подмочены»

«Обидно, конечно, но вчерашний дождь, который, можно сказать, и не дождь, а, как мы даем в прогнозах, «без существенных осадков», испортил нам весь длинный период сухих дней в Санкт-Петербурге. Осадки в течение 10–15 минут с количеством 0,0–0,3 мм — это такая мелочь, но они накрыли почти весь город и вошли в архивы истории осадков», — пишет Колесов.

О редкой особенности нынешней погоды рассказывает в своём телеграм-канале 21 апреля главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Это отсутствие осадков. Правда, вчера дождь всё-таки был.

Таким образом, вчерашний дождь прервал долгую серию сухих дней. Их получилось всего 15. Это только четвертое значение за время наблюдений, в XIX и XX веках в апреле были сухие периоды в 16 и 17 дней. Правда, такого продолжительного сухого периода не было с 1965 года, когда Ленинград оставался без осадков 22 дня.



«Был еще очень сухой период в 2019 году, но в середине него стоит это коварное значение следов дождя 0,0 мм , поэтому его в анализ сухих периодов не беру», — добавляет синоптик.



В ближайшие дни сильных дождей не ожидается. «Существенные осадки» возможны лишь в середине следующей недели и, скорее всего, с похолоданием.

