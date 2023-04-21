«Горьковскую» открыли, но с ограничениями. Смотрите, как там людно

Станцию метро «Горьковская» открыли на вход в 06:58, но с ограничениями.
«На вход открыта одна дверь», — сообщает пресс-служба Метрополитена Петербурга.
Сегодня, 21 апреля, мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. Тысячи людей утром пришли к мечетям, в том числе к Соборной у «Горьковской». С 06:20 станцию закрывали на вход из-за возросшего пассажиропотока. Кроме того, движение транспорта ограничено и на отдельных участках перекрыто, в том числе на Московском проспекте у «Сенной» (полный список ограничений смотрите на «Фонтанке»). На Московском, Куйбышева, Парашютной выросли пробки.