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    «Горьковскую» открыли, но с ограничениями. Смотрите, как там людно

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    Станцию метро «Горьковская» открыли на вход в 06:58, но с ограничениями.

    «На вход открыта одна дверь», — сообщает пресс-служба Метрополитена Петербурга.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Сегодня, 21 апреля, мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. Тысячи людей утром пришли к мечетям, в том числе к Соборной у «Горьковской». С 06:20 станцию закрывали на вход из-за возросшего пассажиропотока. Кроме того, движение транспорта ограничено и на отдельных участках перекрыто, в том числе на Московском проспекте у «Сенной» (полный список ограничений смотрите на «Фонтанке»). На Московском, Куйбышева, Парашютной выросли пробки.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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