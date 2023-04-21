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    «Горьковская» закрыта на вход. Кронверкский и Московский перекрыты

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    Станция метро «Горьковская» закрыта на вход 21 апреля с 6:20 в связи с увеличением пассажиропотока. Метрополитен просит пользоваться пользоваться станцией «Петроградская».

    «В районе проходят массовые мероприятия. На выход станция открыта без ограничений», — сообщает пресс-служба метро Петербурга.

    Напомним, сегодня мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. В связи с этим возле мечетей в центре Петербурга с ночи ограничено движение транспорта. В частности, перекрыт проезд:

    • по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта, у Соборной мечети;
    • по Московскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы.
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    У мечети на Парашютной улице движение ограничено.

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    Полный список ограничений смотрите на «Фонтанке».

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