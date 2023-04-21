«Горьковская» закрыта на вход. Кронверкский и Московский перекрыты

Станция метро «Горьковская» закрыта на вход 21 апреля с 6:20 в связи с увеличением пассажиропотока. Метрополитен просит пользоваться пользоваться станцией «Петроградская».
«В районе проходят массовые мероприятия. На выход станция открыта без ограничений», — сообщает пресс-служба метро Петербурга.
Напомним, сегодня мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. В связи с этим возле мечетей в центре Петербурга с ночи ограничено движение транспорта. В частности, перекрыт проезд:
- по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта, у Соборной мечети;
- по Московскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы.
У мечети на Парашютной улице движение ограничено.
Полный список ограничений смотрите на «Фонтанке».