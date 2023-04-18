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    Праздник Ураза-Байрам перекроет движение возле станций метро «Горьковская» и «Садовая»

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    В пятницу, 21 апреля, мусульмане будут отмечать праздник Ураза-Байрам. В связи с этим возле мечетей в центре Петербурга ночью и утром ограничат движение транспорта.

    С полуночи до 9 часов утра ограничат или перекроют движение в районе станции метро «Горьковская» и Соборной мечети, возле станции метро «Садовая», а также на прилегающих к ним улицах, сообщает 18 апреля Медиацентр Санкт-Петербурга. Кроме того, будет затруднено движение в районе Коломяжской мечети на Парашютной улице.

    С 5:00 до 9:00 перекроют проезд по:

    • Московскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы,
    • Конному переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,
    • Крестьянскому переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,
    • Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта.

    С 0:00 до 9:00 будет запрещена остановка транспорта на участках:

    • Московского проспекта от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы,
    • Конного переулка от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,
    • Кронверкского проспекта от улицы Куйбышева до Конного переулка.

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    Комментарии 4

    Гость18 Апр 2023 в 13:43
    Ислам - религия добра!
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