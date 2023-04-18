Праздник Ураза-Байрам перекроет движение возле станций метро «Горьковская» и «Садовая»

В пятницу, 21 апреля, мусульмане будут отмечать праздник Ураза-Байрам. В связи с этим возле мечетей в центре Петербурга ночью и утром ограничат движение транспорта.



С полуночи до 9 часов утра ограничат или перекроют движение в районе станции метро «Горьковская» и Соборной мечети, возле станции метро «Садовая», а также на прилегающих к ним улицах, сообщает 18 апреля Медиацентр Санкт-Петербурга. Кроме того, будет затруднено движение в районе Коломяжской мечети на Парашютной улице.

С 5:00 до 9:00 перекроют проезд по: