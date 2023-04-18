Праздник Ураза-Байрам перекроет движение возле станций метро «Горьковская» и «Садовая»

В пятницу, 21 апреля, мусульмане будут отмечать праздник Ураза-Байрам. В связи с этим возле мечетей в центре Петербурга ночью и утром ограничат движение транспорта.
С полуночи до 9 часов утра ограничат или перекроют движение в районе станции метро «Горьковская» и Соборной мечети, возле станции метро «Садовая», а также на прилегающих к ним улицах, сообщает 18 апреля Медиацентр Санкт-Петербурга. Кроме того, будет затруднено движение в районе Коломяжской мечети на Парашютной улице.
С 5:00 до 9:00 перекроют проезд по:
- Московскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы,
- Конному переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,
- Крестьянскому переулку от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,
- Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта.
С 0:00 до 9:00 будет запрещена остановка транспорта на участках:
- Московского проспекта от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы,
- Конного переулка от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта,
- Кронверкского проспекта от улицы Куйбышева до Конного переулка.