Смольный объяснил отказ согласовать выступление уличного музыканта в Московском парке Победы

В Московском парке Победы у пруда «Очки» можно проводить уличные концерты только без использования звукоусиливающей аппаратуры и игры на ударных инструментах, рассказали «Фонтанке» 20 апреля в комитете по охране памятников. Ранее чиновники отказали петербурженке в проведении концерта с использованием звукоусиления в этой локации, несмотря на то что она числится в перечне мест, где разрешено музицировать.

Как объяснили в КГИОП, администрация Московского района в апреле обратилась в комитет за согласованием перечня мест для выступлений уличных музыкантов. В парке Победы район хотел согласовать сразу два места — одно «тихое», то есть там можно проводить концерты, но без звукоусиления и игры на ударных инструментах, второе — «умеренное» (где можно использовать аппаратуру мощностью до 500 Вт и играть на ударных).

