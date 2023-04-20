Смольный объяснил отказ согласовать выступление уличного музыканта в Московском парке Победы

В Московском парке Победы у пруда «Очки» можно проводить уличные концерты только без использования звукоусиливающей аппаратуры и игры на ударных инструментах, рассказали «Фонтанке» 20 апреля в комитете по охране памятников. Ранее чиновники отказали петербурженке в проведении концерта с использованием звукоусиления в этой локации, несмотря на то что она числится в перечне мест, где разрешено музицировать.
Как объяснили в КГИОП, администрация Московского района в апреле обратилась в комитет за согласованием перечня мест для выступлений уличных музыкантов. В парке Победы район хотел согласовать сразу два места — одно «тихое», то есть там можно проводить концерты, но без звукоусиления и игры на ударных инструментах, второе — «умеренное» (где можно использовать аппаратуру мощностью до 500 Вт и играть на ударных).
Комитет по охране памятников сослался на федеральный закон № 73 (об охране объектов культурного наследия) и Флорентийскую хартию, разработанную международным комитетом по историческим садам. Она диктует, что «по своей природе и назначению исторический сад — это спокойное место, которое благоприятствует контактам, тишине, связи с природой. Такой подход должен контрастировать с исключительным использованием исторического сада как места проведения праздников. Следует определить условия посещения исторических садов таким образом, чтобы праздник, чрезвычайное событие смогли сами по себе продемонстрировать сад, а не способствовать его деградации и искажению».
По этим причинам КГИОП согласовал в Московском парке Победы только «тихие» выступления на участках с твердым покрытием при условии соблюдения законодательства об охране памятников.
Ранее в редакцию обратилась петербурженка Татьяна, которая рассказала, что подала заявку на проведение концерта у пруда «Очки» и получила отказ от администрации Московского района со ссылкой на отсутствие согласования КГИОП.