Суд вернул ящик пива и веру в справедливость. История одной победы над таможней

Фото: Алексей Зотов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Выборгский городской суд Ленинградской области 17 апреля вынес решение в пользу петербуржца Романа, который в прямом смысле спорил с российской таможней на ящик пива о том, что важнее — буква закона или его дух. Теперь ему должны вернуть 8 литров пенного, которые отобрали при пересечении финско-российской границы.



Случай, ставший предметом судебного разбирательства, произошел в декабре прошлого года на пункте пропуска Светогорск. Петербуржец Роман ехал на свою дачу в Финляндию, но не учел, что ограничения на туристические поездки, введенные для россиян еще в сентябре, распространяются и на владельцев недвижимости. В итоге после трех с половиной часов финские пограничники отправили его восвояси со штампом об отказе во въезде. Но приключения только начинались.



На вопрос российских таможенников о том, везет ли он с собой алкоголь, Роман был вынужден признать, что у него с собой 24 банки пива Oettinger. По словам мужчины, он купил ящик пенного в магазине «дьюти-фри» уже после прохождения российской границы, намереваясь выпить его на даче в Финляндии. За три с половиной часа, проведенных на финской границе, он благополучно забыл про покупку. «Ящик порвался, и я банки в пакеты положил. Естественно, ничего не декларировал», — рассказывает он.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборгские таможенники остановили мужчину, который вез из Финляндии часы стоимостью около 10 тысяч евро Таможенники напомнили, что, согласно действующим правилам, ввезти в Россию можно всего пять литров алкоголя. Причем три бесплатно и без заполнения декларации, а четвертый и пятый литры нужно декларировать и дополнительно заплатить пошлину в 10 евро за каждый литр. Роман не стал спорить и сам отдал таможенникам все пиво. После этого мужчину пригласили пройти досмотр. «Дальше понятые, кино снимают, опечатывают. В итоге процедура изъятия ящика пива длилась четыре с половиной часа», — говорит он.



По словам Романа, он пытался объяснить таможенникам, что его случай не подпадает под этот закон. Однако те настаивали, что он покинул таможенную зону России и въезжал обратно, а тот факт, что до Финляндии он не добрался, не имеет значения, а значит, имело место нарушение. «Если бы я въехал в Финляндию, купил бы пиво там и, зная наши нормы ввоза, вез с превышением на авось, тогда это были бы мои риски. Но я не собирался ввозить обратно, откуда я мог знать, что меня не впустят», — приводит петербуржец свои возражения. Но таможенники настаивали, что даже в этом случае он должен был задекларировать превышение, а не идти по зеленому коридору.

Возмутившись формальным подходом сотрудников ведомства, путешественник решил сам пойти на принцип и заставил их несколько раз переделывать протокол. По его словам, вначале таможенники хотели записать, что обнаружили пиво в результате досмотровых мероприятий. «Я возмутился и сказал: «Давайте не будете мои награды себе вешать, я вам сам все отдал», — вспоминает Роман. Далее петербуржец отказался ставить подпись под формулировками о том, что он ознакомлен с рядом пунктов законодательства, честно признав, что не понимает, что это такое. «В итоге таможенник стоял по стойке смирно и зачитывал пункты, под которыми я должен подписаться», — рассказывает он. «У Задорнова была хорошая миниатюрка, где он говорил: "Чем лучше я узнаю таможенников, тем больше люблю гаишников"», — добавляет петербуржец.



В конце концов Романа оштрафовали на 500 рублей, забрали пиво и отпустили. «Уехал в расстроенных чувствах, но решил, что пойду на принцип», — говорит он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как купить страховку на машину для зарубежной поездки после 1 июня Уже в начале 2023 года Романа вызвали в таможню Выборга на заседание по административному делу, возбужденному за нарушение. «Когда увидел толщину своего дела, сказал им: "Ребята, вы на меня бумаги больше потратили, чем величина штрафа"», — иронизирует он. Роман еще раз объяснил свою позицию и отметил, что не согласен с протоколом. В итоге сотрудники ведомства признали, что доля истины в его рассуждениях есть, и направили дело в городской суд Выборга, чтобы тот более детально разобрался в ситуации.



Первое заседание состоялось в начале апреля. Судья выслушала доводы и назначила повторное заседание, чтобы выслушать доводы таможни. На вопрос судьи о наличии у Романа злого умысла инспектор подтвердил позицию: путешественник въезжал в Россию, а значит, нарушил нормы провоза алкоголя, а уж был он в Финляндии или не был, не так принципиально. Сам Роман в подтверждение своих слов, что не стремился тайком провезти пенный напиток через границу, предложил посмотреть записи с камер, где добровольно предъявляет свой груз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Финляндии собирают подписи за закрытие российского консульства После короткого совещания суд постановил: прекратить дело, наложенный административный штраф снять, пиво вернуть, ограничиться предупреждением, рассказывает петербуржец.

По словам Романа, решение судьи вернуло ему веру в справедливость. Возвращение изъятого пива не было целью, но за ним все же придется вернуться на таможню. Если оппоненты не обжалуют решение суда, то в течение 10 дней после вступления его в силу банки с пенным нужно забрать, иначе за услуги хранения придется платить.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

