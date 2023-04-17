Выборгские таможенники остановили мужчину, который вез из Финляндии часы стоимостью около 10 тысяч евро

Петербуржец попытался провезти часы Omega стоимостью около 10 тысяч евро (более 850 тысяч рублей) через финляндско-российскую границу без декларирования. Об этом 17 апреля сообщают в пресс-службе СЗТУ.



При осмотре багажа таможенники нашли коробку с деревянной шкатулкой из-под дорогого аксессуара. Сами часы были надеты на руку путешественника.

