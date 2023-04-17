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    Выборгские таможенники остановили мужчину, который вез из Финляндии часы стоимостью около 10 тысяч евро

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    Петербуржец попытался провезти часы Omega стоимостью около 10 тысяч евро (более 850 тысяч рублей) через финляндско-российскую границу без декларирования. Об этом 17 апреля сообщают в пресс-службе СЗТУ.

    При осмотре багажа таможенники нашли коробку с деревянной шкатулкой из-под дорогого аксессуара. Сами часы были надеты на руку путешественника.

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    Рыночная стоимость предмета, согласно выводу эксперта, составляет более 850 тысяч рублей. В отношении мужчины было возбуждено дело об административном нарушении по первой части 16.2 статьи КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»).

    «Выборгской таможней вынесено постановление о назначении наказания. Штраф гражданин уплатил полностью. Наручные часы возвращены для совершения таможенных операций в соответствии с действующим законодательством», — подытожили в пресс-службе.

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