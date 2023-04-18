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    Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже журналиста Эвана Гершковича

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    Московский городской суд оставил под стражей журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже (276 УК РФ). Об этом 18 апреля говорится в сообщении в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

    30 марта в отношении журналиста была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая.

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    7 апреля стало известно, что журналисту предъявили официальное обвинение в шпионаже. Он категорически отверг все обвинения.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича задержали в Екатеринбурге «с поличным». Подробнее об американском журналисте можно узнать здесь. Он писал о спецоперации и ЧВК «Вагнер».

    Журналист издания The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович был задержан 30 марта. В тот же день он был арестован. Согласно заявлению ФСБ, журналист занимался шпионажем «в интересах американского правительства». По российскому законодательству Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.

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