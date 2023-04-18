Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже журналиста Эвана Гершковича

Московский городской суд оставил под стражей журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже (276 УК РФ). Об этом 18 апреля говорится в сообщении в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.



30 марта в отношении журналиста была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая.