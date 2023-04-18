В Петербурге заметно выросло число работников малых предприятий и самозанятых. В Смольном объяснили, откуда они взялись

По итогам 2022 года число занятых в предприятиях малого и среднего бизнеса в Петербурге достигло 1,9 миллиона человек, что на 8 % больше, чем годом ранее. Об этом на заседании городского правительства 18 апреля рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. «Более 63 % трудоспособного населения вовлечены в малый и средний бизнес», — отметил он. Для сравнения, в 2021 году показатель составлял 58,4%.



Рост произошел в таких сферах, как торговля, креативные индустрии и услуги. «Если смотреть по количеству, то большой вес самозанятых», — добавил чиновник.

