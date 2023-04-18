В Петербурге заметно выросло число работников малых предприятий и самозанятых. В Смольном объяснили, откуда они взялись

По итогам 2022 года число занятых в предприятиях малого и среднего бизнеса в Петербурге достигло 1,9 миллиона человек, что на 8 % больше, чем годом ранее. Об этом на заседании городского правительства 18 апреля рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. «Более 63 % трудоспособного населения вовлечены в малый и средний бизнес», — отметил он. Для сравнения, в 2021 году показатель составлял 58,4%.
Рост произошел в таких сферах, как торговля, креативные индустрии и услуги. «Если смотреть по количеству, то большой вес самозанятых», — добавил чиновник.
Отвечая на вопрос депутата Ирины Ивановой (она высказала опасения, что переток в малый бизнес и сегмент самозанятых произошел из остановленных промышленных предприятий), Кирилл Соловейчик отметил, что «некоторые перетоки из ООО в низшие формы действительно фиксируются».
Губернатор Александр Беглов заявил, что город ставит перед собой задачу нарастить число занятых в малых предприятиях именно в сфере промышленности. «Надо расширять оказание услуг нашей промышленности, оборонке и всем остальным, это изготовление определенных деталей и компонентов вполне берет на себя малый и средний бизнес», — сказал Беглов. По его словам, сейчас разрабатывается программа, которая позволит промышленным предприятиям делегировать часть задач малому бизнесу.