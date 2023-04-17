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    NYT: НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах

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    НАТО готовится к возможным боевым действиям на границах стран — членов альянса. Об этом 17 апреля пишет американская газета New York Times (NYT).

    Альянс переходит от стратегии «сдерживания путем возмездия» к «сдерживаю воспрещением». К этому подтолкнул, пишет NYT, конфликт на Украине.

    Как сообщает издание, это означает размещение большего числа войск на границе с Россией, создание более тесной интеграции военных планов США и союзников, увеличение военных расходов и более конкретные требования к членам НАТО с точки зрения состава вооруженных сил.

    Сейчас планирует расширить свои силы до 5 000 в каждой стране. По подсчетам чиновников НАТО, альянс теоретически может призвать 13 корпусов численностью от 40 до 50 тысяч военнослужащих в случае необходимости, но сейчас в реальности эта цифра меньше.

    Также New York Times указывает на проблемы в логистике, которые требуется решить альянсу. По словам одного из чиновников, даже снабжение Украины через Польшу сталкивается с серьезными затруднениями.

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