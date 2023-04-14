В Петербурге заочно арестован застройщик Кудрово

В Петербурге Октябрьский районный суд принял решение заочно арестовать 58-летнего бизнесмена Игоря Новгородского. Ему вменили мошенничество, которое было совершено в отношении делового партнера. Об этом 14 апреля сообщает 47news.



По данным издания, конфликт касается земельного участка, на котором должны были построить новый жилой комплекс. Речь идет о земле на Днепропетровской улице, что во Фрунзенском районе Петербурга. Сумма ущерба, по версии следствия, составляет 420 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2022 года. Несколько месяцев спустя, уже в феврале 2023-го, Новгородский был объявлен в международный розыск.