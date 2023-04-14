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    В Петербурге заочно арестован застройщик Кудрово

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    В Петербурге Октябрьский районный суд принял решение заочно арестовать 58-летнего бизнесмена Игоря Новгородского. Ему вменили мошенничество, которое было совершено в отношении делового партнера. Об этом 14 апреля сообщает 47news.

    По данным издания, конфликт касается земельного участка, на котором должны были построить новый жилой комплекс. Речь идет о земле на Днепропетровской улице, что во Фрунзенском районе Петербурга. Сумма ущерба, по версии следствия, составляет 420 миллионов рублей.

    Уголовное дело было возбуждено в августе 2022 года. Несколько месяцев спустя, уже в феврале 2023-го, Новгородский был объявлен в международный розыск.

    При этом девелоперские проекты Новгородского в Кудрово продолжаются до сих пор.

    Подробности этой истории читайте на 47news.

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    КудровоЗаочный арест
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