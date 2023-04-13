В Петербурге мужчина залез в окно к бывшей возлюбленной. Но она не оценила, и он поджег квартиру

Пока пожарные тушили огонь в квартире в Колпинском районе, росгвардейцы задержали предполагаемого поджигателя.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, вызов на Октябрьскую улицу в Колпино поступил накануне в 21:20. В однокомнатной квартире горела обстановка на площади 3 квадратных метра. Через 13 минут возгорание уже было ликвидировано.
В управлении Росгвардии по Петербургу и области 13 апреля уточняют, что пожар начался после того, как в девять вечера мужчина залез в окно квартиры на первом этаже. Там живет его бывшая гражданская жена. У них случилась ссора, и в порыве он якобы поджег одеяло. Огонь перекинулся на обстановку квартиры. Хозяйка выбежала на улицу и остановила проезжавший мимо наряд Росгвардии. Сотрудники задержали мужчину и доставили его в 80-й отдел полиции.