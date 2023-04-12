«Подножка» от внедорожника отправила фуру с моста в реку под Хабаровском. ДТП попало на видео

УМВД по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае задержали водителя, который устроил смертельное ДТП с фурой и скрылся. Полиция показала, как большегруз вылетел с моста и рухнул в реку.
Сама авария произошла 4 апреля на 77-м километре трассы А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток, сообщает 12 апреля пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю. Полицейские установили, что водитель внедорожника, двигаясь по мосту через реку Хор, выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшей там фурой. От удара грузовик занесло влево, он пробил ограждение и упал с моста в реку. Внедорожник же с места аварии скрылся.
В результате ДТП 63-летний водитель фуры погиб. Его пассажирку, оказавшуюся в воде, спасли и доставили в больницу. Грузовик вместе с телом водителя достали из реки.
Полицейским удалось установить личность водителя внедорожника. Им оказался 37-летний житель города Вяземский. После аварии он обратился в больницу, скрыв, что травмы получил в ДТП. Спустя сутки адвокат предоставил в полицию написанную мужчиной явку с повинной.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя внедорожника задержали.