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    179 свиней погибли в результате обстрела белгородского агропромышленного комплекса. Еще 150 ранены

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    Свинокомплекс агропредприятия «Агро-Белогорье» в Белгородской области был атакован беспилотником, после чего подвергся обстрелу. Информацию «Фонтанке» 12 апреля подтвердили по телефону, указанному на официальном сайте «Агро-Белогорье», сославшись на телеграм-канал «Белгород — Молния».

    Сообщается, что свинокомплекс, расположенный вблизи границы с Украиной, утратил 179 свиней. Еще 150 пострадали и получили различные ранения. Также были повреждены три корпуса и газопровод.

    В данный момент работники устраняют последствия обстрела и оказывают помощь пострадавшим и животным.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СвинокомплексБелгородская областьОбстрел
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