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    Суд запретил дрифт на парковке гипермаркета на Богатырском проспекте

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    2 комментария

    Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел гражданский иск к управляющим парковкой одного из городских гипермаркетов. Поводом для иска стали дрифтеры. Местные жители, замученные уличными гонками под окнами, потребовали компенсировать свои страдания.

    Жильцы многоквартирного дома на Байконурской улице пожаловались, что на парковке гипермаркета «О’КЕЙ» на Богатырском проспекте, 13, расположенной напротив их дома, круглогодично устраивают несанкционированные уличные гонки, сообщает 11 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Регулярный дрифт, сопровождающийся громким визгом покрышек и выхлопом, стал для них постоянным источником дискомфорта.

    Истцы отметили, что парковка не оборудована надлежащим образом, чтобы пресекать такие гонки, и подали в суд сначала на сам гипермаркет. Они попросили обязать компанию установить на парковке бетонные блоки, которые мешали бы проезду сквозь ряды и парковочные места, дорожные знаки, запрещающие использование парковки не по назначению, и знаки, предупреждающие о видеонаблюдении, а также взыскать с ответчика неустойку в 10 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта в пользу каждого истца.

    В ходе рассмотрения спора ответчик по делу сменился на фирму, которая занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Требования по надлежащему оборудованию парковки компания не оспаривала, пояснив, что собственник участка как раз этим занимается. Суд обязал фирму завершить оборудование парковки средствами ограничения максимальной скорости в течение 60 дней.

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    ПетербургПарковкаДрифтСуд
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    Комментарии 2

    Гость11 Апр 2023 в 15:47
    Вот пример цивилизованного решения проблем. Молодцы граждане и суд.
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