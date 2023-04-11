Суд запретил дрифт на парковке гипермаркета на Богатырском проспекте

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел гражданский иск к управляющим парковкой одного из городских гипермаркетов. Поводом для иска стали дрифтеры. Местные жители, замученные уличными гонками под окнами, потребовали компенсировать свои страдания.



Жильцы многоквартирного дома на Байконурской улице пожаловались, что на парковке гипермаркета «О’КЕЙ» на Богатырском проспекте, 13, расположенной напротив их дома, круглогодично устраивают несанкционированные уличные гонки, сообщает 11 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Регулярный дрифт, сопровождающийся громким визгом покрышек и выхлопом, стал для них постоянным источником дискомфорта.