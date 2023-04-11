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    Функция удаления профиля на «Госуслугах» снова доступна

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    На портале «Госуслуги» снова появилась кнопка удаления учетной записи пользователя. В этом 11 апреля убедился корреспондент «Фонтанки».

    СМИ 31 марта обратили внимание на то, что на «Госуслугах» пропала возможность удалить учетную запись. Об этом стало известно после заявления представителя Генштаба о том, что во время весеннего призыва 2023 года россиян будут оповещать «в электронном виде».

    Через день глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что последние изменения на портале «Госуслуги» не связаны с якобы готовящейся мобилизацией. «Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем», — сказал он.

    В понедельник, 10 апреля, стало известно, что Госдума готовится к принятию нового закона, который изменит правила воинского учета в России. Глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов раскрыл, что, помимо нового единого реестра, нас на самом деле ждут электронные повестки, а меры против уклонистов будут ужесточены. Подробнее можно прочитать тут.

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