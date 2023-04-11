Функция удаления профиля на «Госуслугах» снова доступна

На портале «Госуслуги» снова появилась кнопка удаления учетной записи пользователя. В этом 11 апреля убедился корреспондент «Фонтанки».

СМИ 31 марта обратили внимание на то, что на «Госуслугах» пропала возможность удалить учетную запись. Об этом стало известно после заявления представителя Генштаба о том, что во время весеннего призыва 2023 года россиян будут оповещать «в электронном виде».

Через день глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что последние изменения на портале «Госуслуги» не связаны с якобы готовящейся мобилизацией. «Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем», — сказал он.

