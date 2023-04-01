«Выдыхаем». Глава Минцифры ответил на вопрос о мобилизации и госуслугах

Слухи о якобы готовящейся мобилизации не связаны с последними изменениями на портале госуслуг. Об этом 1 апреля заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.



«Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов», – написал он в одном из профильных IT-чатов в Telegram (цитата по ТАСС).



Накануне СМИ обратили внимание на то, что на госуслугах пропала возможность удалить учетную запись. Об этом стало известно после заявления представителя Генштаба о том, что во время весеннего призыва 2023 года россиян будут оповещать «в электронном виде». А замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин и вовсе рассказал, что якобы рассылка повесток через портал государственных услуг будет приравнена к вручению их лично и под подпись. Его слова разлетелись по сети и тут же получили шквал опровержений.

