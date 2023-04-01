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    «Выдыхаем». Глава Минцифры ответил на вопрос о мобилизации и госуслугах

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    3 комментария

    Слухи о якобы готовящейся мобилизации не связаны с последними изменениями на портале госуслуг. Об этом 1 апреля заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

    «Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов», – написал он в одном из профильных IT-чатов в Telegram (цитата по ТАСС).

    Накануне СМИ обратили внимание на то, что на госуслугах пропала возможность удалить учетную запись. Об этом стало известно после заявления представителя Генштаба о том, что во время весеннего призыва 2023 года россиян будут оповещать «в электронном виде». А замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин и вовсе рассказал, что якобы рассылка повесток через портал государственных услуг будет приравнена к вручению их лично и под подпись. Его слова разлетелись по сети и тут же получили шквал опровержений.

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    Комментарии 2

    Гость01 Апр 2023 в 14:48
    Да как же вы за...
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