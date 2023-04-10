«Заобнимать бы крепко-крепко — а уже поздно». Коллеги вспоминают, какой была погибшая актриса Елена Шульман

Фото: Надежда Быкова Поделиться Поделиться





Сегодня, 10 апреля, исполнилось бы 54 года актрисе и режиссеру дубляжа Елене Шульман, но накануне она погибла. Внезапная смерть в центре Петербурга под колесами троллейбуса той, чьим голосом с экранов говорили с российским зрителем Джулия Робертс, Мэрил Стрип, Джулианна Мур, Сальма Хайек, Хелена Бонем Картер, Милла Йовович и Рыбка Дори, потрясла киносообщество. Об актрисе рассказали ее коллеги и друзья.



Михаил Хрусталев, ведущий «Дорожного радио», актер озвучания («Смешарики», «Три кота», «Спасти рядового Райана»):



— Мы познакомились не меньше 20 лет назад, уже сложно припомнить, что это было — может быть, фильм, может, работа на радио. Я тогда только начинал, а она уже была в обойме.



Она была в первую очередь профессионалом высочайшего уровня. Когда ей задавали вопрос, как она это делает, она отвечала: «Я не знаю, я просто живу так». Один из режиссеров, Геля Пирогова, как-то сказала: «Если вы общались с Леной Шульман — вы общались с гением».

У нас была сплоченная компания. Люди по-разному к ней относились, потому что все люди разные, и у нас у всех масса разных черт характера, и ситуации разные, которые нас либо связывают, либо разъединяют. Но то, что касается Лены, и всего того хорошего, что она дала, — даже те, с кем она могла ссориться или иметь разногласия, сейчас объединились и говорят о том, как она много дала каждому из этих людей в профессии, в человеческом плане, мудрости, советов, постоянной помощи. И все эти люди сейчас в шоке, потому что это огромная потеря для нас.

Это человек, который всерьез радел за профессию. Ее по-настоящему волновало качество того, что мы делаем. Михаил Хрусталев, ведущий «Дорожного радио»

Беря в дубляж — как режиссер — молодых ребят, она из них вытягивала максимум, но настолько по-доброму и настолько правильно направляя, что ребята выходили оттуда, переработав часы, но при этом с благодарностью и ощущением переполненности и с информацией, чувствами и прекрасным опытом, который она им давала.



Моя последняя встреча с ней была удивительной. Студия, в которую я езжу нечасто, но откуда мне всегда звонят заранее, что нужно приехать, ко мне обратилась буквально за день: «Можешь срочно подъехать?» Я согласился и с удивлением узнал, что она там будет преподавать людям, которые вообще не в профессии. Там собрались люди с сияющими улыбками в ожидании Лены Шульман, они принесли к чаю сладости — атмосфера сама за себя говорила, насколько им в радость эти занятия! Звукорежиссер в студии спрашивала меня: «Миша, я с ней не работала никогда. Как она как человек, к чему готовиться?» Я сказал: «Делай все, что нужно, спокойно, она тебя не бросит». Это очень важные вещи.



Сейчас в Telegram мы создали группу, чтобы провести прощание и решить другие вопросы, — так за пару часов она набрала почти 400 человек! Но людей, для которых она важна и кто просил держать их в курсе насчет ее похорон, намного больше. Незаурядный человек, неоднозначный — но однозначно гениальный, во всех отношениях, и в человеческом, и в профессиональном.

Мы плотно общались — и по работе, и вне работы иногда удавалось встречаться. При ее максимальной занятости мы часто говорили о детях. Она все время старалась решить какие-то вопросы, помочь им. Это человек, удивительно совмещавший свою актерскую востребованность и серьезное отношение к труду, к профессии, с заботой о семье.



У нее двое сыновей. Я знаю, что Гоша отслужил в армии, она постоянно держала руку на пульсе в этот период его жизни, а потом приложила все усилия к решению его вопросов со здоровьем, которое в Петербурге оказалось под угрозой из-за климата. Я не знаю, как ее хватало на все. Старший сын ее давно живет в Москве, у него свое серьезное дело, и он тоже никогда не оставался без ее внимания. Мало того, когда у нее вид деятельности немножко изменился, то есть она стала не просто дубляжным артистом, а режиссером, стала работать с переводами, даже с продюсированием, — она стала вникать и в его рабочие вопросы. Они взрослые ребята, но горе, которое постигло их сейчас, в голове не укладывается.



Петербург, Москва, Волгоград, Нижний Новгород — она ездила в огромное количество городов по делам, работам, все успевала и везде пользовалась авторитетом. И самое главное — она оправдывала все ожидания, которые с ней связывали люди.



Я безмерно ей благодарен в профессиональном плане. Она мне объясняла с самого начала такие вещи, которые в институте не расскажут. И когда мне нужно было ехать к ней на дубляж, где она работала режиссером, — я знал, что буду пахать в поте лица. Но я всегда был готов к пахоте и говорил: «Ленка, я готов умереть на работе, с тобой — уж точно!» Потому что все эти усилия всегда были оправданы.

К ней прилетали на занятия в Петербург, в Москву люди даже из Сыктывкара: попробовав один раз, они понимали, что это то, что нужно. Ее внутренний заряд, постоянная энергичность и готовность решать вопросы могли снаружи показаться суетой, спешкой, но на самом деле внутри человек был максимально собран и знал, что нужно. А самое главное — она знала не только, что нужно ей, но и то, как выстроить разговор, поставить задачу, решить человеческие вопросы.



Человек делился опытом, знаниями, любовью. Видимо, поэтому, как я сказал выше, за два часа огромное количество людей вступили в эту группу в Telegram, и все пишут слова, которые… При жизни бы такие говорить... понимаете? Как это обычно бывает: уходит человек — и столько всего внутри, что необходимо бы сказать и обсудить, — а уже все произошло. И вот сейчас огромное количество людей испытывают то же самое: заобнимать бы крепко-крепко — а уже поздно.

Анатолий Петров, заслуженный артист России, актер БДТ им. Г. А. Товстоногова, актер дубляжа («Алеша Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Три богатыря и Наследница престола», «Бандитский Петербург-2: Адвокат»): — Мы дружили, одно время много общались. Ведь Лена до отъезда в Москву долгое время работала в Петербурге.

Я хотел бы передать соболезнования всем ее родным, маме, сыновьям — и Петру, и Гоше, — потому что мы очень давно знакомы, скоро будет 30 лет как. Она тогда была совсем молодой, начинающей, но уже обладала навыком, необходимым артисту, который должен озвучивать: у нее было реактивное мышление — умение видеть, читать, перерабатывать, немножко фантазировать. Это было понятно с первых ее работ. И люди старшего поколения, которые с ней работали, всегда отмечали ее энергию. Она, как правило, всегда была весела и органична. И в этом смысле она была профессионалом в широком смысле слова: ведь озвучание — это часто работа коллективная. Когда она начинала, она была младшей в компании, но поскольку к ней все хорошо относились, когда она стала мэтром, она так же относилась к молодым и была готова чему-то научить, подсказать.



Она была оптимистичным человеком, и если с кем-то ссорилась, на кого-то обижалась, то быстро отходила, не могла держать долго обиду. И всегда была готова к работе.

Как многие шутят, Ленка практически всегда чуть-чуть опаздывала. И вот это опоздание создало ей имидж вечно занятого человека. Понятно, что сначала у нее были маленькие дети, но потом это стало ее частью, и мы шутили, что если Ленка пришла вовремя — значит, что-то, наверное, случилось. Но это была внутренняя шутка, не злобная, а скорее добродушная.

Я помню, мы несколько лет озвучивали американский сериал «Даллас». У нас образовалась компания во главе с Николаем Витальевичем Буровым (он действительно супермастер!). Так что ей повезло общаться с людьми, которые могут чему-то научить и в то же время могут поддержать шутку, улыбка работать только помогает, на этой работе нельзя быть чересчур серьезным, надо относиться к себе с юмором. Она это умела. Ее жизнерадостность привлекала, и в этом смысле она была легким партнером. Потому что профессионал работает быстро, а оставшееся время лучше потратить на общение.



У меня о ней лучшие воспоминания, и произошедшая трагедия — ужасна. Я не хочу обсуждать этот случай, потому что все и так могут увидеть, как это было. Я понял, что врачи — не боги, и иногда не могут ничего сделать.

В последнее время она работала в Москве. Я недавно ездил туда на озвучание в одну из компаний, и мне задали вопрос, кого я знаю. Я сказал, что многих знаю — того, этого. И вдруг девушка задает вопрос: «А вы знаете Елену Шульман?» Я говорю: «Да, конечно, знаю Леночку, а что?» — «А что вы о ней думаете?» Я удивился: «Что вы имеете в виду?» — «Вы с ней работали? И что?» Я говорю: «Она классный профессионал, я был бы рад с ней работать». И тогда знаете, как в розыгрыше, она говорит: «Ну тогда вам предстоит хорошая работа, потому что вы будете работать с Еленой Шульман!» Открывается дверь, она заходит: «Здравствуй, а мы думали тебя разыграть!» А я ее не видел уже года два, и говорю: «Ах ты, кто ж так делает! А вдруг я бы сказал, что ты не в пень-колоду?!» Она говорит: «Да здесь бы не поверили». «Да я шучу», — говорю.

Трудно представить, что все это могло произойти. Очень горько. Ей бы еще жить и жить, работать и работать. Анатолий Петров, заслуженный артист России

Вчера утром в Telegram меня кто-то включил в группу «Елена Шульман». А где-то к 11:30 этот чат переименовали в чат памяти Елены Шульман — стало известно, что врачи ничего не смогли сделать. И там сейчас очень много отзывов о ней — и из Москвы, и из Питера, из других городов. Пишут те, кто работал с ней, и те, кто учился у нее. И это большая горечь — что ушел такой энергичный человек, в чем-то сумбурный, но большой профессионал, который знает профессию и готов поделиться своим видением.

Работы у нее было много — и в мультфильмах, на «Мельнице» мы встречались, она работала замечательно. Знаете, редко когда приходится писать персонажей совершенно разных. Но вот Ленке как-то при мне пришлось писать не двух женщин, которые разговаривают друг с другом совершенно разными голосами, а трех: к ним приходит мать и разгоняет тех двоих. Голос матери был тоже ее. И я могу голову дать на отсечение, что зритель не понял, что это один человек сидит за микрофоном.



Хотелось бы больше говорить, конечно, о том, что она умела, чем о том, что ее больше нет. Это действительно потеря. Соболезнования всем родственникам, друзьям, знакомым, да и, наверное, зрителям. Но она осталась — остался ее голос.



Фото: Кадр из мультсериала «Лунтик и его друзья», 2006 г. Фото: Кадр из мультсериала «Барбоскины» 2016 г. Фото: Кадр из мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта», реж. Константин Феоктистов, 2017 г. Фото: Кадр из фильма «Человек-паук», реж. Сэм Рэйми, 2002 г. Фото: Кадр из фильма «Шерлок Холмс», реж. Гай Ричи, 2011 г. Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела», реж.: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви, 2016–2024 г. Фото: Кадр из фильма «Новый человек-паук», реж. Марк Уэбб, 2012 г. Фото: Кадр из фильма «Черная Пантера», реж. Райан Куглер, 2018 г. Фото: Кадр из мультсериала «Гравити Фолз», 2012–2016 гг. Фото: Кадр из мультфильма «В поисках Немо», реж.: Эндрю Стэнтон, Ли Анкрич, 2003 г. Фото: Кадр из мультфильма «Тайна Коко», реж.: Ли Анкрич, Эдриан Молина, 2017 г. Поделиться Поделиться





Анастасия Лапина, актриса дубляжа («Ирония судьбы в Голливуде», «Веном-2», «Проект Адам», «Параллельные матери», «Игра в кальмара»):

— Мы с Леной много работали вместе, и она работала со мной как режиссер дубляжа. Я восхищаюсь ею как актрисой, и мы дружили, часто виделись, она обожает супы моей мамы.

Лена человек уникальный, очень волевой, очень принципиальный. Это очень хорошо для профессии режиссера и актрисы, она никогда не «проституировала», не отдавалась за деньги — исключительно за искусство. Потому что она понимала: сколько бы это ни стоило, все равно нужно сделать хорошо, качественно. Ко всему, что она делала, не подкопаешься: она подходила с душой и сердцем к любому произведению — будь то сериал, фильм, мультик, — и отдавалась вся целиком и полностью. На разрыв аорты человек работал, и нельзя было ее уличить в том, что она что-то делала «с холодным носом». Нет, она вживалась, переживала, проживала жизнь вместе со своими героями.



Она работала со студентами, и все были в восторге от того, какой она педагог. Она очень деликатная. И, конечно, душа компании — что говорить... Она бесконечный кладезь остроумия.

С ней всегда весело, шумно и здорово было проводить время. Тяжело говорить в прошедшем времени... Анастасия Лапина, актриса дубляжа

Это какая-то нелепость, удар. Все видели видео: ну обернись, обернись, чуть-чуть, голову налево, на 30 градусов поверни, — и все! И, конечно, все ужасно переживают. Это невосполнимая утрата, тяжело, больно, горько и ужасно обидно — вот самое подходящее слово. Потому что ну как так... Всякое может быть, можно заболеть серьезно, но вот так нелепо в расцвете погибнуть…



На «Кинопоиске» я смотрела: у нее указано свыше 600 работ, из которых, может быть, около полусотни режиссерских.

Мы смеялись, что ее голос принадлежит Рыбке Дори. Дети всех поколений растут на этих мультфильмах: «В поисках Немо», «В поисках Дори». Потом это, безусловно, Мэри из «Шерлока». У нее очень много острохарактерных работ, где она и бабок озвучивала. В недавнем сериале «Уэнсдей», ставшем культовым, блестяще озвучила директрису. В общем, включаешь телевизор — и с каждого канала хоть раз в день Лену Шульман можно было услышать точно. Потом у нее блестящая работа в известном сериале «Корона». Много было фильмов с Джулией Робертс. Нет, тут только восхищаться и наслаждаться! Даже если Лена была бы живая, я бы говорила то же самое, потому что это кумир, это человек, который внес огромный вклад в озвучание и в студентов своих. И по-человечески — мой друг.



600 работ — это очень много. Это значит, что ты уже очень-очень давно в профессии. Немного людей могут похвастаться таким багажом. Она была бесконечно востребована, ее хотели, звали, ждали, и она моталась между Питером и Москвой, потому что там проект, здесь проект... ну и плюс все эти детские мультфильмы, все эти Барбоскины, Лунтики. Она постоянно куда-то спешила, бежала. Я думаю, это как раз как булгаковская Аннушка — что-то роковое с ней произошло. Когда она куда-то торопится, говорит по телефону — и вот так...



Актриса дубляжа и закадрового озвучания Елена Шульман скончалась на 54-м году жизни 9 апреля 2023 года. Она попала под троллейбус на Загородном проспекте. В комтрансе «Фонтанке» подтвердили информацию о ДТП, оно произошло 7 апреля. Женщина, обходя людей на остановке, вышла на проезжую часть, не заметив приближающийся транспорт. Произошедшее зафиксировала видеокамера. В транспортном блоке выразили соболезнования семье погибшей.