Транспортный блок Смольного выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Елены Шульман

Транспортный блок Смольного выразил соболезнования в связи со смертью актрисы дубляжа Елены Шульман, которая скончалась за день до своего 54-летия . Актриса попала под троллейбус на Загородном проспекте.

«Транспортный блок выражает соболезнования родственникам погибшей», — заявили в городском комитете по транспорту 9 апреля.

Несчастный случай произошел 7 апреля. Женщина вышла на проезжую часть, не заметив подъезжавший к остановке троллейбус. Водитель применил экстренное торможение, но избежать ЧП не получилось. Актрису госпитализировали, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Авария попала на видео.