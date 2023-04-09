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    Транспортный блок Смольного выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Елены Шульман

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    Транспортный блок Смольного выразил соболезнования в связи со смертью актрисы дубляжа Елены Шульман, которая скончалась за день до своего 54-летия. Актриса попала под троллейбус на Загородном проспекте.

    «Транспортный блок выражает соболезнования родственникам погибшей», — заявили в городском комитете по транспорту 9 апреля.

    Несчастный случай произошел 7 апреля. Женщина вышла на проезжую часть, не заметив подъезжавший к остановке троллейбус. Водитель применил экстренное торможение, но избежать ЧП не получилось. Актрису госпитализировали, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Авария попала на видео.

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