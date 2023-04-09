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    Погибла актриса дубляжа Елена Шульман

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    Актриса дубляжа и закадрового озвучания Елена Шульман скончалась на 54 году жизни. Об этом сообщает паблик «Русский дубляж» 9 апреля.

    По предварительной информации, актриса получила несовместимые с жизнью травмы в ДТП.

    За свою карьеру Елена Шульман участвовала в дубляже более 650 фильмов. В том числе она озвучивала рыбку Дори из «В поисках Немо», Веспер Линд в «Казино "Рояль"», Мэри Джейн в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми и Настасью в «Трех богатырях».

    Также ее голос звучит в компьютерных играх World of Warcraft, League of Legends, Cyberpunk 2077.

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