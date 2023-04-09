Погибла актриса дубляжа Елена Шульман

Актриса дубляжа и закадрового озвучания Елена Шульман скончалась на 54 году жизни. Об этом сообщает паблик «Русский дубляж» 9 апреля.



По предварительной информации, актриса получила несовместимые с жизнью травмы в ДТП.



За свою карьеру Елена Шульман участвовала в дубляже более 650 фильмов. В том числе она озвучивала рыбку Дори из «В поисках Немо», Веспер Линд в «Казино "Рояль"», Мэри Джейн в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми и Настасью в «Трех богатырях».

