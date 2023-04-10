Девочка на свой день рождения попробовала алкоголь и умерла

Девочка школьного возраста скончалась из-за отравления алкоголем после празднования своего же дня рождения в поселке Дарасун Карымского района Забайкальского края. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба регионального СУ СК.



По версии следствия, 6 апреля 15-летняя девушка отмечала день рождения со знакомыми. Она выпила крепкого алкоголя, вечером ей стало плохо, а на следующий день она умерла. Её тело нашли без признаков насильственной смерти.



«По предварительным данным, смерть девушки наступила от отравления алкоголем. Следователи назначили проведение судебной медицинской экспертизы для выяснения причин смерти. Допрошены родственники погибшей, её друзья и сверстники», — отчитываются в управлении.

