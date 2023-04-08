В Карелии похоронили военного, который собирался на СВО, но умер

В Карелии скончался гвардии лейтенант Константин Вдовин, который собирался в зону боевых действий, но так и не доехал туда. С ним простились 8 апреля в Кондопоге, сообщил в своих соцсетях глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.



По его словам, в 2022 году Вдовин сопровождал гуманитарные конвои в район боевых действий и формирования отряда для отправки в зону СВО. Но два месяца назад он попал в тяжёлую аварию. медики пытались его спасти, но 3 апреля он умер - остановилось сердце.



«Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память бойцу!» - отметил глава района.

