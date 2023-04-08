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    В России дефицит «Монополии». Осталась советская и про мертвецов

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    Классической «Монополии» не осталось в розничных точках сети «Мосигра» и в магазинах Hobby Games, а «Детский мир» распродает запасы прошлого года, заметили журналисты РБК 8 апреля. Её издатель — американский Hasbro — ушёл из России.

    При этом игра, как отмечает агентство, осталась в интернет-магазинах Ozon и Wildberries, хоть и не всегда в виде качественных оригинальных версий, а также в виде коллекционных изданий. Например, в наличии «Монополия СССР» и The Walking Dead («Ходячие мертвецы») по одноименному сериалу.

    Игрушки от Hasbro еще в марте попали в список параллельного импорта. Но в отличие от кукол их труднее импортировать из-за отсутствия локализации и перевода на русский язык.

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