В России дефицит «Монополии». Осталась советская и про мертвецов

Классической «Монополии» не осталось в розничных точках сети «Мосигра» и в магазинах Hobby Games, а «Детский мир» распродает запасы прошлого года, заметили журналисты РБК 8 апреля. Её издатель — американский Hasbro — ушёл из России.



При этом игра, как отмечает агентство, осталась в интернет-магазинах Ozon и Wildberries, хоть и не всегда в виде качественных оригинальных версий, а также в виде коллекционных изданий. Например, в наличии «Монополия СССР» и The Walking Dead («Ходячие мертвецы») по одноименному сериалу.



Игрушки от Hasbro еще в марте попали в список параллельного импорта. Но в отличие от кукол их труднее импортировать из-за отсутствия локализации и перевода на русский язык.

