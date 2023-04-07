Анонсированы три новых фильма по «Звездным войнам»

Компания Lucasfilm анонсировала три новых полнометражных фильма по вселенной «Звездных войн» в ходе конференции в честь франшизы Star Wars Celebration, идущей в Лондоне. Об этом сообщает 7 апреля издание Collider.



Новые картины распределятся по разным эпохам. Проект режиссера Джеймса Мэнголда («Росомаха: Бессмертный», «Логан», «Индиана Джонс и Колесо судьбы») охватит период за 25 000 лет до событий саги и расскажет о самом первом джедае.



Фильм художника-мультипликатора и режиссера Дэйва Филони («Мандалорец») рассказывает о Новой Республике и остатках Империи. События будут разворачиваться по времени между «Возвращением джедая» и «Пробуждением силы».

