Анонсированы три новых фильма по «Звездным войнам»

Компания Lucasfilm анонсировала три новых полнометражных фильма по вселенной «Звездных войн» в ходе конференции в честь франшизы Star Wars Celebration, идущей в Лондоне. Об этом сообщает 7 апреля издание Collider.
Новые картины распределятся по разным эпохам. Проект режиссера Джеймса Мэнголда («Росомаха: Бессмертный», «Логан», «Индиана Джонс и Колесо судьбы») охватит период за 25 000 лет до событий саги и расскажет о самом первом джедае.
Фильм художника-мультипликатора и режиссера Дэйва Филони («Мандалорец») рассказывает о Новой Республике и остатках Империи. События будут разворачиваться по времени между «Возвращением джедая» и «Пробуждением силы».
Над третьим спин-оффом работает Шармин Обаид («Мисс Марвел») — и в связи с этим проектом было объявлено, что Дейзи Ридли вернется к роли Рей, а действие самой картины развернется через 15 лет после «Скайуокера. Восход».
На сегодняшний день в период с 1977-го по 2019 год было снято одиннадцать художественных фильмов, действие которых происходит во вселенной «Звездных войн».