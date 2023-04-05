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    «Отношения РФ и США переживают глубокий кризис»: Путин выступает с речью о внешней политике России

    Традиционная речь звучит на церемонии вручения верительных грамот послами

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    64 комментария

    Президент России Владимир Путин выступит с объемной речью на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот. Это произойдет перед большим заседанием Совбеза, на котором планируется обсудить безопасность в новых регионах страны — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Мы следим за происходящим в режиме онлайн.

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    Завершая церемонию, президент огорчённо отметил, что лично поговорить с послами не получится:

    — На этом церемония заканчивается, санитарные ограничения действуют, нам не удастся поговорить лично, но, думаю, в ходе работы это получится сделать.

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    — Надеюсь, что работа в России будет интересна для вас с профессиональной точки зрения, позволит познакомиться с ее историей, культурой и будет направлена на решение тех проблем, перед которыми стоит весь мир и наша страна, — обратился Путин к послам.

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    Путин выражает надежду, что отношения со странами ЕС наладятся и логика взаимного сотрудничества со временем возобладает.

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    Путин говорит, что страна серьезно готовится ко второму саммиту «Россия — Африка».

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    Россия — крупный инвестор в экономику Гвинеи, наши компании занимаются там переработкой сырья, отметил Путин.

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    В России получили высшее образование более 8 тысяч камбоджийцев, отметил Путин.

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    Коротко о тезисах из первых заявлений президента (по ТАСС):

    • ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий;
    • Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения, не собирается изолироваться;
    • Россия не имеет предвзятых или враждебных намерений к каким-либо странам;
    • Россия будет активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику;
    • Путин отметил особое положение РФ как самобытного государства-цивилизации.
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    Россия категорически осуждает любые внешние вмешательства в дела Ирака и заинтересована во взаимодействии с Камбоджей.

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    Отношения России и США переживают глубокий кризис, в его основе — разные подходы к формированию мирового порядка. Путин говорит послу США, что поддержка «цветных революций» привела к сегодняшнему украинскому кризису и внесла дополнительный вклад в деградацию российско-американских отношений.

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    Дружба России и Зимбабве проверена временем, говорит Путин.

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    Российско-мексиканский оборот в прошлом году достиг 4 миллиардов, это хороший показатель среди латиноамериканских стран, отметил Путин. Правда, чего именно было 4 миллиарда, президент не уточнил.

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    Россия будет продолжать оказывать Сирии поддержку по восстановлению страны после недавнего землетрясения.

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    Отношения России и Омана поступательно развиваются, заявил Путин.

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    Путин напомнил, что советские солдаты отдали свои жизни за освобождение от нацистов Северной Норвегии в 1944 году. Сейчас же контакты между странами налажены не очень хорошо.

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    Путин решил подробно рассказать о взаимоотношениях России с каждым из государств, послы которых присутствуют в здании. Первой на очереди оказалась Дания. Президент понадеялся на то, что Дания поможет России в расследовании происшествия на «Северных потоках».

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    Россия и далее будет выступать одним из суверенных центров мировой политики и выполнять миссию по выстраиванию многополярного мира, заявил глава государства.

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    Президент упомянул о недавно принятой новой концепции внешней политики России, рассказывая об ее содержании.

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    Путин заверил, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами, не собирается ни от кого изолироваться и не имеет «враждебных намерений».

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    Путин приветствует всех присутствующих в зале послов.

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    Президент на месте! Начинаем мероприятие.

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    Ожидание затянулось уже на 20 минут, но по прошлогоднему выступлению Путина на пленарной сессии «Валдая» мы помним, что это далеко не предел. Кстати, тогда речь была действительно объемной — президент больше трех часов говорил о планах СВО, отношениях с Китаем и западных санкциях.

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    Тем временем искомое время уже наступило, но пока о начале церемонии ничего не известно.

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    Тем временем до начала церемонии осталось 10 минут.

    Ждете объемную речь Путина?

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Путин не планирует отдельно беседовать с послом США Линн Трейси в кулуарах или после общей церемонии вручения верительных грамот.

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    Пока не началось мероприятие, успеваем подписывать указы. Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Николая Гречушкина.

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    Кстати, одно из последних внешнеполитических заявлений России касалось вступлении Финляндии в НАТО. Правда, озвучивал его не Путин, а замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он рассказал РИА Новости, что Россия собирается в ответ на это укрепить военный потенциал на западном и северо-западном направлениях.

    — В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России, — сказал Грушко.

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    Вручение верительных грамот, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стартует в 15:00 по московскому времени. Соответственно, до начала церемонии (и речи президента) осталось совсем немного.

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    К слову, во вчерашнем анонсе от Кремля основным докладчиком на заседание Совбеза заявлен глава МВД Владимир Колокольцев.

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    Завершится же рабочий день Путина встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они намерены обсудить вопросы безопасности, есть вероятность, что речь зайдет и о размещении в Белоруссии российского ядерного тактического оружия.

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    Планы Путина на сегодняшний день обширны — после заседания Совбеза он проведет отдельное мероприятие с иностранными послами (США, ЕС, Дания, Норвегия, Мексика и Сирия).

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    В Кремле не исключают, что после Совбеза Путин отдельно проведет встречи с главами новых регионов РФ. Судя по всему, именно поэтому их пригласили непосредственно к президенту.

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    Члены Совбеза выйдут на связь с президентом по видеосвязи. Рядом с Путиным будут лишь главы новых регионов — Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Владимир Сальдо (Херсонская область). В ходе заседания ожидается доклад зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что речь президента будет на внешнеполитическую тематику. Выступление, по его словам, «является традиционным для этой церемонии».

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    Комментарии 64

    Гость05 Апр 2023 в 15:40
    Шо, опять?!
    +0−0
    28021638205 Апр 2023 в 15:38
    Давай уж заканчивай и на пенсию
    +1−0
    Гость05 Апр 2023 в 15:38
    Фотка классная! "Все в дерьме, а я в золотом зале".
    +1−0
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