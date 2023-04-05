«Отношения РФ и США переживают глубокий кризис»: Путин выступает с речью о внешней политике России

Президент России Владимир Путин выступит с объемной речью на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот. Это произойдет перед большим заседанием Совбеза, на котором планируется обсудить безопасность в новых регионах страны — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Мы следим за происходящим в режиме онлайн.
Завершая церемонию, президент огорчённо отметил, что лично поговорить с послами не получится:
— На этом церемония заканчивается, санитарные ограничения действуют, нам не удастся поговорить лично, но, думаю, в ходе работы это получится сделать.
— Надеюсь, что работа в России будет интересна для вас с профессиональной точки зрения, позволит познакомиться с ее историей, культурой и будет направлена на решение тех проблем, перед которыми стоит весь мир и наша страна, — обратился Путин к послам.
Путин выражает надежду, что отношения со странами ЕС наладятся и логика взаимного сотрудничества со временем возобладает.
Путин говорит, что страна серьезно готовится ко второму саммиту «Россия — Африка».
Россия — крупный инвестор в экономику Гвинеи, наши компании занимаются там переработкой сырья, отметил Путин.
В России получили высшее образование более 8 тысяч камбоджийцев, отметил Путин.
Коротко о тезисах из первых заявлений президента (по ТАСС):
- ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий;
- Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения, не собирается изолироваться;
- Россия не имеет предвзятых или враждебных намерений к каким-либо странам;
- Россия будет активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику;
- Путин отметил особое положение РФ как самобытного государства-цивилизации.
Россия категорически осуждает любые внешние вмешательства в дела Ирака и заинтересована во взаимодействии с Камбоджей.
Отношения России и США переживают глубокий кризис, в его основе — разные подходы к формированию мирового порядка. Путин говорит послу США, что поддержка «цветных революций» привела к сегодняшнему украинскому кризису и внесла дополнительный вклад в деградацию российско-американских отношений.
Дружба России и Зимбабве проверена временем, говорит Путин.
Российско-мексиканский оборот в прошлом году достиг 4 миллиардов, это хороший показатель среди латиноамериканских стран, отметил Путин. Правда, чего именно было 4 миллиарда, президент не уточнил.
Россия будет продолжать оказывать Сирии поддержку по восстановлению страны после недавнего землетрясения.
Отношения России и Омана поступательно развиваются, заявил Путин.
Путин напомнил, что советские солдаты отдали свои жизни за освобождение от нацистов Северной Норвегии в 1944 году. Сейчас же контакты между странами налажены не очень хорошо.
Путин решил подробно рассказать о взаимоотношениях России с каждым из государств, послы которых присутствуют в здании. Первой на очереди оказалась Дания. Президент понадеялся на то, что Дания поможет России в расследовании происшествия на «Северных потоках».
Россия и далее будет выступать одним из суверенных центров мировой политики и выполнять миссию по выстраиванию многополярного мира, заявил глава государства.
Президент упомянул о недавно принятой новой концепции внешней политики России, рассказывая об ее содержании.
Путин заверил, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами, не собирается ни от кого изолироваться и не имеет «враждебных намерений».
Путин приветствует всех присутствующих в зале послов.
Президент на месте! Начинаем мероприятие.
Ожидание затянулось уже на 20 минут, но по прошлогоднему выступлению Путина на пленарной сессии «Валдая» мы помним, что это далеко не предел. Кстати, тогда речь была действительно объемной — президент больше трех часов говорил о планах СВО, отношениях с Китаем и западных санкциях.
Тем временем искомое время уже наступило, но пока о начале церемонии ничего не известно.
Тем временем до начала церемонии осталось 10 минут.
Ждете объемную речь Путина?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Путин не планирует отдельно беседовать с послом США Линн Трейси в кулуарах или после общей церемонии вручения верительных грамот.
Пока не началось мероприятие, успеваем подписывать указы. Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Николая Гречушкина.
Кстати, одно из последних внешнеполитических заявлений России касалось вступлении Финляндии в НАТО. Правда, озвучивал его не Путин, а замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он рассказал РИА Новости, что Россия собирается в ответ на это укрепить военный потенциал на западном и северо-западном направлениях.
— В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России, — сказал Грушко.
Вручение верительных грамот, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стартует в 15:00 по московскому времени. Соответственно, до начала церемонии (и речи президента) осталось совсем немного.
К слову, во вчерашнем анонсе от Кремля основным докладчиком на заседание Совбеза заявлен глава МВД Владимир Колокольцев.
Завершится же рабочий день Путина встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они намерены обсудить вопросы безопасности, есть вероятность, что речь зайдет и о размещении в Белоруссии российского ядерного тактического оружия.
Планы Путина на сегодняшний день обширны — после заседания Совбеза он проведет отдельное мероприятие с иностранными послами (США, ЕС, Дания, Норвегия, Мексика и Сирия).
В Кремле не исключают, что после Совбеза Путин отдельно проведет встречи с главами новых регионов РФ. Судя по всему, именно поэтому их пригласили непосредственно к президенту.
Члены Совбеза выйдут на связь с президентом по видеосвязи. Рядом с Путиным будут лишь главы новых регионов — Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Владимир Сальдо (Херсонская область). В ходе заседания ожидается доклад зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что речь президента будет на внешнеполитическую тематику. Выступление, по его словам, «является традиционным для этой церемонии».