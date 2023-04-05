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    Мигрантов собираются лишать гражданства при угрозе национальной безопасности

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    7 комментариев

    МВД поддержало поправку к законопроекту «О гражданстве», которая разрешает лишать приобретенного гражданства в случае угрозы национальной безопасности. Об этом, как передаёт 5 апреля РИА Новости, заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

    «Эта поправка действительно была предложена», — сказала она на заседании комитета Госдумы.

    И добавила: «Мы поддержали, вместе с администрацией согласована она Федеральной службой безопасности».

    По словам Казаковой, человек, умышленно идущий «на такие действия», «должен отдавать себе отчет». В то же время «государство в праве дать гражданство РФ и прекратить» его. Лишение гражданства можно обжаловать в судебном порядке.

    «Давайте четко говорить о том, что при приобретении гражданства они приносят присягу... четко написано, что обязуются соблюдать законодательство, любить родину и так далее, и, соответственно, не создавать угрозу национальной безопасности», — сказала Казакова.

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    МигрантыГражданство РФГражданство РоссииНациональная безопасностьМВД
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    Комментарии 7

    Гость05 Апр 2023 в 12:58
    А те, кто ворует у государства и в Америке размещает средства Фонда национального благосостояния, а потом их успешно арестовывают? Как они до сих пор шевелятся на территории страны и являются ее гражданами, да еще высокими руководителями? А?
    +0−0
    Чёрт Опасный05 Апр 2023 в 12:56
    Дали гражданство, отобрали гражданство... гениально!
    Ну и как бы находиться на птичьих правах много желающих найдётся?
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 12:55
    Переселять народы ещё не планируется возобновить?
    +0−0
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