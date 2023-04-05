Мигрантов собираются лишать гражданства при угрозе национальной безопасности

МВД поддержало поправку к законопроекту «О гражданстве», которая разрешает лишать приобретенного гражданства в случае угрозы национальной безопасности. Об этом, как передаёт 5 апреля РИА Новости, заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.



«Эта поправка действительно была предложена», — сказала она на заседании комитета Госдумы.



И добавила: «Мы поддержали, вместе с администрацией согласована она Федеральной службой безопасности».



По словам Казаковой, человек, умышленно идущий «на такие действия», «должен отдавать себе отчет». В то же время «государство в праве дать гражданство РФ и прекратить» его. Лишение гражданства можно обжаловать в судебном порядке.

