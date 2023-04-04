Дарье Треповой предъявили обвинение. К теракту в Петербурге добавили ещё одну статью

Следственный комитет направил в суд столицы материалы об аресте задержанной в Петербурге Дарьи Треповой 4 апреля. Ей официально предъявлены обвинения.



Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Как сообщили в СКР, 26-летней Треповой вменяют теракт с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконное ношение взрывчатых устройств (222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.

msk1.ru

Ходатайство о заключении под стражу направлено в суд. В пресс-службе Басманного суда Москвы подтвердили их поступление. Арестовать фигурантку просят до 2 июня. По версии следствия, 2 апреля Трепова под диктовку кураторов с территории Украины пришла в кафе на Университетской набережной, 25, в Петербурге и передала начинённую взрывчаткой статуэтку Максиму Фомину. Военкор, известный как Владлен Татарский, погиб на месте. Ещё более тридцати человек получили ранения различной степени тяжести.