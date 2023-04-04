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    ТЕМА ДНЯ

    Показания Дарьи Треповой

    Взрыв на Университетской

    Дарье Треповой предъявили обвинение. К теракту в Петербурге добавили ещё одну статью

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    Следственный комитет направил в суд столицы материалы об аресте задержанной в Петербурге Дарьи Треповой 4 апреля. Ей официально предъявлены обвинения.

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    Как сообщили в СКР, 26-летней Треповой вменяют теракт с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконное ношение взрывчатых устройств (222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.

    msk1.ru

    Ходатайство о заключении под стражу направлено в суд. В пресс-службе Басманного суда Москвы подтвердили их поступление. Арестовать фигурантку просят до 2 июня.

    По версии следствия, 2 апреля Трепова под диктовку кураторов с территории Украины пришла в кафе на Университетской набережной, 25, в Петербурге и передала начинённую взрывчаткой статуэтку Максиму Фомину. Военкор, известный как Владлен Татарский, погиб на месте. Ещё более тридцати человек получили ранения различной степени тяжести.

    По данным «Фонтанки», предварительно, — в бюст была зашита симка, а бомба была активирована на расстоянии.

    Девушку задержали на следующий день в квартире на Парнасе. Её этапировали в Москву. Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве, позднее его переквалифицировали на теракт.

    О чём стало известно из показаний Дарьи Треповой, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 40

    Гость04 Апр 2023 в 15:50
    Петербуженка... Дно.
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