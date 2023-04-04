Мини.Видео. «М.Видео» расширяется в регионах за счет компактных магазинов

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили, что тестируют формат розничных магазинов площадью 500–600 кв. м при стандартной для сети 1000–1500 кв. м . «Мы уже открыли три таких магазина — в Москве, Зеленодольске и Казани», — рассказали в компании. Для открытия новых точек такой площадью потребуется втрое меньше вложений, чем обычно, из-за чего магазины могут выйти на целевой уровень рентабельности уже в первый год работы, отметил директор по развитию сети и эксплуатации «М.Видео-Эльдорадо» Борис Огарков.

Компания уже завершила закупки, связанные с открытием магазинов нового формата «М.Компакт», следует из данных собственной торговой площадки компании. Сеть заказала проектирование и строительство как минимум семи магазинов малой площади.

Сеть магазинов электроники «М.Видео» возобновила расширение в регионах за счет магазинов малой площади с выкладкой товаров в несколько ярусов, сообщает «Коммерсантъ» 4 апреля.

Согласно сведениям о закупках, точки «М.Компакт» планируется открыть как в городах, где сеть уже представлена, так и в райцентрах, где магазинов «М.Видео» еще не было. В марте этого года компания запрашивала предложения по проектированию и строительству в Каменск-Уральске (Свердловская область), Ишимбае (Башкортостан) и Воткинске (Удмуртия).

