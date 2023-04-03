«Кто передал статуэтку? Попозже расскажу». Появилось видео допроса Дарьи Треповой

МВД РФ опубликовало видео допроса Дарьи Треповой, которую подозревают в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский ( Максим Фомин ). Видео появилось 3 апреля на сайте «МВД Медиа».

На видео девушка говорит, что принесла на встречу с военным корреспондентом Владленом Татарским статуэтку, которая взорвалась.



Как стало известно «Фонтанке», Трепову задержали утром 3 апреля в ЖК «Северная долина», который находится в Выборгском районе Санкт-Петербурге. Дарья недавно приехала из Москвы в Петербург. Находиться долго в городе не планировала, — у задержанной имелись билеты в Узбекистан.



Кремль назвал взрыв на Университетской набережной и убийство военкора Владлена Татарского терактом.

