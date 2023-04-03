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    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали. Онлайн

    Взрыв на Университетской

    «Кто передал статуэтку? Попозже расскажу». Появилось видео допроса Дарьи Треповой

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    МВД РФ опубликовало видео допроса Дарьи Треповой, которую подозревают в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Видео появилось 3 апреля на сайте «МВД Медиа».

    МВД России

    На видео девушка говорит, что принесла на встречу с военным корреспондентом Владленом Татарским статуэтку, которая взорвалась.

    Как стало известно «Фонтанке», Трепову задержали утром 3 апреля в ЖК «Северная долина», который находится в Выборгском районе Санкт-Петербурге. Дарья недавно приехала из Москвы в Петербург. Находиться долго в городе не планировала, — у задержанной имелись билеты в Узбекистан.

    Кремль назвал взрыв на Университетской набережной и убийство военкора Владлена Татарского терактом.

    Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, 25. Здесь проходил вечер встречи с ним, который организовал дискуссионный клуб «Кибер Фронта Z». Мероприятие было анонсировано 2 апреля в 17:00, вход был свободным. Что известно о военкоре Владлене Татарском — читайте здесь.

    Предварительная версия произошедшего: самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку в виде бюста Татарского в каске, которую ему вручила девушка. Подозреваемую в причастности к взрыву Дарью Трепову задержали утром в понедельник в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

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