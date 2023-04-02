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    Экстренные службы съезжаются на Университетскую набережную. Очевидцы сообщают о ЧП

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    36 комментариев
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    Спасатели и газовая служба выехали на Университетскую набережную после сообщения о чрезвычайном происшествии в кафе 2 апреля.

    Как рассказала «Фонтанке» читательница, громкий звук, похожий на взрыв, услышала дочь с Благовещенского моста. По словам девушки, тротуар усыпан осколками выбитых окон, видна кровь, на земле лежит женщина.

    Николай Кудин / «Фонтанка.ру»

    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    По предварительной информации, ЧП произошло в стритфуд кафе. В «Петербурггазе» уточнили, что дом газифицирован, а само заведение — нет. «Происшествие с газом не связано», — добавили в компании.

    Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

    Новость дополняется.

    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

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    Взрыв на Университетской набережнойВладлен Татарский
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