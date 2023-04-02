Посмотрите на дизайн станций метро «Яхтенная» и «Зоопарк». Их ждут через три года

Запланированные станции метро «Яхтенная» («Туристская») и «Зоопарк» («Планерная») будут иметь подземные вестибюли, сопряженные с пешеходными переходами. Как они будут выглядеть, видно по технической документации «Метростроя Северной столицы».



Судя по ней, у «Яхтенной» на поверхности будут павильоны для спуска в подземный переход по обе стороны Туристской улицы у пересечения с Богатырским проспектом.