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    Посмотрите на дизайн станций метро «Яхтенная» и «Зоопарк». Их ждут через три года

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    Запланированные станции метро «Яхтенная» («Туристская») и «Зоопарк» («Планерная») будут иметь подземные вестибюли, сопряженные с пешеходными переходами. Как они будут выглядеть, видно по технической документации «Метростроя Северной столицы».

    Судя по ней, у «Яхтенной» на поверхности будут павильоны для спуска в подземный переход по обе стороны Туристской улицы у пересечения с Богатырским проспектом.

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    «Зоопарк» расположится на перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов. Там схожее решение, однако специфики придает тот факт, что в будущем станция станет пересадочной с фиолетовой линией.

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    Подробнее о проектах станций читайте в материале «Фонтанки».

    «Фонтанка» рассказывала, что в стартовом котловане идет монтаж проходческого щита, чтобы продолжать линию метро от «Беговой» (рабочее название «Улица Савушкина») на север к «Планерной» через «Туристскую». Это будет первое новое строительство подземки в городе с тех пор, как в Петербурге сменился генподрядчик. В плане Смольного появление двух новых станций отнесено на 2026 год.

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    Метро в ПетербургеСтроительство метро
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