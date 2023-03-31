В Каннах покажут новый фильм Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро

Каннский кинофестиваль 31 марта подтвердил, что премьера нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» состоится в рамках этого форума 20 мая. Лента, в которой снялись Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро, станет первой для режиссера в Каннах с 1986 года.



Действие разворачивается в Оклахоме 1920-х в индейском поселении Осейджей, где было открыто месторождение нефти и стали гибнуть местные жители — искать их убийц отправляются агенты ФБР под прикрытием.



Съемки шли в 2021 году, финал был доснят весной 2022 года. Постпродакшен затянулся, и лента не смогла претендовать на нынешний «Оскар». Премьера фильма в кинотеатрах планируется на октябрь 2023 года.

