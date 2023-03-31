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    Кино

    В Каннах покажут новый фильм Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро

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    Каннский кинофестиваль 31 марта подтвердил, что премьера нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» состоится в рамках этого форума 20 мая. Лента, в которой снялись Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро, станет первой для режиссера в Каннах с 1986 года.

    Действие разворачивается в Оклахоме 1920-х в индейском поселении Осейджей, где было открыто месторождение нефти и стали гибнуть местные жители — искать их убийц отправляются агенты ФБР под прикрытием.

    Съемки шли в 2021 году, финал был доснят весной 2022 года. Постпродакшен затянулся, и лента не смогла претендовать на нынешний «Оскар». Премьера фильма в кинотеатрах планируется на октябрь 2023 года.

    Среди самых известных работ Мартина Скорсезе — «Таксист», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Волк с Уолл-стрит», «Ирландец» и другие.

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    ФильмКаннский кинофестивальПремьера
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