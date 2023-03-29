Россияне за границей смогут получать пенсии на счета в иностранных банках

Россияне, которые живут за границей, смогут получать пенсии и другие выплаты на счета, открытые в российских или зарубежных банках. Выплаты будут начислять в рублях. Это следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ появился на официальном портале правовой информации 29 марта.



В постановлении указано, что выплаты будут начислять на основании заявления, поданного человеком, проживающим за границей, или его представителем, в органы, осуществляющие выплаты. Заявление можно будет направить в письменной или электронной форме, в нём должны быть указаны реквизиты банковского счёта.

