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    Россияне за границей смогут получать пенсии на счета в иностранных банках

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    Россияне, которые живут за границей, смогут получать пенсии и другие выплаты на счета, открытые в российских или зарубежных банках. Выплаты будут начислять в рублях. Это следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ появился на официальном портале правовой информации 29 марта.

    В постановлении указано, что выплаты будут начислять на основании заявления, поданного человеком, проживающим за границей, или его представителем, в органы, осуществляющие выплаты. Заявление можно будет направить в письменной или электронной форме, в нём должны быть указаны реквизиты банковского счёта.

    Отмечается, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие после 1 января 2023 года.

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