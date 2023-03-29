    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -6

    2 м/с, с-з

    758мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.98eur83.49

    В Бурятии выясняют, почему актёр нанёс себе увечья на сцене театра

    3681
    5 комментариев

    В Бурятии выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в Русском драматическом театре во время спектакля. Об этом вечером 29 марта сообщили в пресс-службе правительства республики. Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых актёр наносит себе увечья — перед этим он рассказал, что в течение года его пытаются уволить из театра, и назвал свой поступок «своеобразным манифестом».

    Сейчас жизни артиста ничего не угрожает, отметили в правительстве. Там подчеркнули, что информация об инциденте пока очень противоречивая — для выяснения обстоятельств предстоит опросить всех свидетелей произошедшего, в частности им зададут вопросы о том, что предшествовало случившемуся.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ТеатрБурятия
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close