В Бурятии выясняют, почему актёр нанёс себе увечья на сцене театра

В Бурятии выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в Русском драматическом театре во время спектакля. Об этом вечером 29 марта сообщили в пресс-службе правительства республики. Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых актёр наносит себе увечья — перед этим он рассказал, что в течение года его пытаются уволить из театра, и назвал свой поступок «своеобразным манифестом».

Сейчас жизни артиста ничего не угрожает, отметили в правительстве. Там подчеркнули, что информация об инциденте пока очень противоречивая — для выяснения обстоятельств предстоит опросить всех свидетелей произошедшего, в частности им зададут вопросы о том, что предшествовало случившемуся.

