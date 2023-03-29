«Это гибридная война, это надолго». Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил 29 марта на вопрос журналистов о том, сколько может длиться спецоперация. Песков назвал противоборство России и Запада «войной в широком смысле слова» и предупредил, что это надолго.



«Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте — это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.



Песков подчеркнул, что в этой ситуации россиянам нужно проявить твердость и объединиться вокруг президента.

