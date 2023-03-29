Что такое странное плывёт по реке? Это снежура, вглядитесь в неё

Прогноз главного синоптика Петербурга Александра Колесова оправдался: в реках и каналах города стало больше снежуры.
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Фотографы «Фонтанки» прогулялись и сфотографировали её для вас, чтобы вы не удивлялись, когда увидите на воде светлые кучи непонятно чего. Это просто снег.
Порой снежура напоминает далёкие галактики, иногда похожа на тесто или макароны, иногда на сало. Она возникает в те редкие моменты, когда на улице холодно и температура воды около нуля, при этом льда нет. Тогда падающий в реки снег не тает, а сбивается в пластичную массу.
Напомним, в Петербурге за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. Город превратился в зимнюю сказку.