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    Что такое странное плывёт по реке? Это снежура, вглядитесь в неё

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Прогноз главного синоптика Петербурга Александра Колесова оправдался: в реках и каналах города стало больше снежуры.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Фотографы «Фонтанки» прогулялись и сфотографировали её для вас, чтобы вы не удивлялись, когда увидите на воде светлые кучи непонятно чего. Это просто снег.

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    Порой снежура напоминает далёкие галактики, иногда похожа на тесто или макароны, иногда на сало. Она возникает в те редкие моменты, когда на улице холодно и температура воды около нуля, при этом льда нет. Тогда падающий в реки снег не тает, а сбивается в пластичную массу.

    Напомним, в Петербурге за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. Город превратился в зимнюю сказку.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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