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В Петербурге на реке Екатерингофке заметили редкое природное явление — снежуру

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В Петербурге на поверхности реки Екатерингофки образовалась снежура — природное явление, во время которой падающий на воду снег не тает, а сбивается в пластичную массу. Арктический и антарктический научно-исследовательский институт опубликовал фотографии 28 марта в своей группе во «ВКонтакте».

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«Снежура образовалась из-за того, что встретились сильный снегопад и почти нулевая температура воды. <...> В таком виде снежура плавает в поверхностном слое воды», — объяснили исследователи.

Похожую картину петербуржцы могли наблюдать в районе Охты. Видео явления выложили в соцсетях.

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Комментарии (1)

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Великий и могучий не устаёт удивлять...
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