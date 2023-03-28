В Петербурге появилась снежура

Реки Петербурга сейчас выглядят как осенью: на них появились снежные узоры. Об этом 27 марта рассказывает в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов и показывает фотографии.
«Сегодня ночью в Санкт-Петербурге выпало немного снега, от 2 до 4 см. Но так как холодно и есть свободная ото льда вода, то падающий в холодную воду снег вновь создаёт узоры из снежуры, даже на огромной Неве», — пишет Колесов.
Сегодня вечером и ночью ожидается обильный снегопад, и на воде появится ещё больше узоров — «можно будет поискать на реках и каналах города еще более красивые и разнообразные виды снежуры».
Снежура — это природное явление, во время которого падающий на воду снег не тает, а сбивается в пластичную массу. Она может принимать совершенно причудливые формы. Год назад в Екатерингофке она была похожа на смятые пласты теста, «Фонтанка» публиковала удивительные кадры.