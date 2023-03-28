Пентагон разрабатывает игральные карты с техникой НАТО

Пентагон разрабатывает колоду игральных карт с изображением 52 систем вооружения НАТО, чтобы помочь солдатам научиться распознавать военную технику. Об этом 28 марта сообщает The New York Times.



По словам представителя американского командования Эндрю Харшбергера, карты могут быть использованы в армиях стран, которые не входят в НАТО, но начинают использовать технику и системы Североатлантического альянса. Харшбергер не сказал, что колоды карт отправят украинским солдатам, однако NYT полагает, что это возможно.

Отмечается, что ранее оборонное ведомство США уже выпускало аналогичные колоды, чтобы с помощью карточной игры познакомить бойцов с элементами ведения боя – на каждой карте тоже были изображены системы вооружения, их названия, а также место производства. История «обучающих» карт прослеживается со времён Второй мировой войны, когда на картах изображали истребители союзников и вражеские самолёты.