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    В Шушарах сгорела фура. Огонь и столб черного дыма было видно с КАД

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    читатель «Фонтанки»

    Автомобильный пожар в промзоне в Пушкинском районе Петербурга днем 28 марта привлек внимание автомобилистов на КАД. Полыхала фура.

    О горящей фуре в промзоне рядом с КАД, между Московским шоссе и Софийской улицей, «Фонтанке» сообщила читательница. В пресс-службе МЧС Петербурга рассказали, что информация о пожаре поступила в 14:07. Загорелся грузовик у дома 8 по улице Ленина в Шушарах. Столб черного дыма было хорошо видно с кольцевой.

    Потушили пожар в 14:19. У фуры выгорела кабина. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

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    ПетербургПожар авто
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